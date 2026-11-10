美国加州“亿万富翁税”被否决，硅谷科技富豪投入数亿美元阻止提案通过

IT之家 11 月 10 日消息，据美联社今天报道，美国加利福尼亚州选民否决了第 40 号提案（Proposition 40），这是美国首个针对亿万富翁征收财富税的提案。部分科技巨头领袖投入巨额资金，试图阻止该法案通过。

据报道，该提案未能通过对加州州长加文 · 纽森等蓝党人士而言是胜利。加州大多数选民通过邮寄方式投票，美联社当地时间周一确认，反对票已足以确保提案被否决。

同时，反对该提案人士筹集的资金，大概是支持阵营的 10 倍。仅谷歌联合创始人谢尔盖 · 布林（Sergey Brin），就向试图阻止该提案通过的政治行动委员会“建设更好的加州”献金超 1 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6.69 亿元人民币）。

该提案原本计划对净资产超过 10 亿美元（现汇率约合 66.87 亿元人民币）的加州居民一次性征收 5% 财富税。大部分税收收入将用于弥补联邦医疗资金削减缺口，另外 10% 将用于教育和食品援助项目。

支持“亿万富翁税”阵营周一表示：“花钱买下选举结果，并不意味着赢得这场辩论。亿万富翁或许通过选票暂时取得了胜利，但他们并没有让这场争论结束。这只是第一回合。”

亿万富翁们向“建设更好的加州”捐赠数百万美元，以阻止该提案通过。该委员会还支持其他旨在使这项税收提案失效的公投措施，筹集资金超过 3.33 亿美元（现汇率约合 22.27 亿元人民币），其中近三分之一来自布林。

民调显示，加州 30 岁以下的年轻选民中，大多数投票支持第 40 号提案。年长选民的支持度则低得多：在 65 岁及以上的选民中，约有七成表示投了反对票。年收入低于 10 万美元（现汇率约合 66.9 万元人民币）的家庭中，约有一半选民表示支持这项提案。而在年收入达到或超过 10 万美元的加州选民中，接近六成表示反对。