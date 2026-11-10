小米联合北京大学发布《物联网设备模型技术白皮书》，11.6 亿台 AIoT 设备技术经验开放给全行业

IT之家 11 月 10 日消息，小米技术官方微博今日宣布，在 2026 CCF 中国软件大会现场，由中国计算机学会（CCF）泛在操作系统开放社区牵头，小米科技联合北京大学编写的《物联网设备模型（Thing Model）技术白皮书》正式发布。

据介绍，物模型是智能设备的“数字化通用语言”。结合小米超 11.6 亿台 AIoT 设备的规模化实践（覆盖 200+ 品类、10000+ 家合作伙伴），白皮书围绕动态架构、AI 融合与可信安全带来三大核心突破：

一是创新提出四层物模型架构与 Dynamic Service 动态服务机制，突破传统静态描述局限， 支持设备新增功能的自动发现与场景自适应调整 ，让跨品类控制与复杂设备扩展更灵活一致；

二是率先推动物模型向面向 AI 智能体的“能力契约”演进， 确立「AI 友好物模型」“四项标准”与“三大评价” ，支持 MCP、Function Calling 等接口对接，让 AI 听懂自然语言即可精准操控设备、一句话自主编排多设备联动；

三是依托小米 MiTEE 可信安全体系，结合设备身份认证、权限管控与 AI 操作风险分级确认，构建五层安全屏障，让 AI 控制物理世界更聪明、更安全可信。

IT之家注意到，小米集团合伙人 / 总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰转发了该消息，并宣布，小米把 11.6 亿台设备上验证过的技术和经验，正式开放给全行业。