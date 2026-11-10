澳大利亚拟强制 AI 公司上报安全违规事件，并考虑修订刑事法律

IT之家 11 月 10 日消息，据路透社报道，澳大利亚总理安东尼 · 阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）当地时间周二表示，澳大利亚将要求人工智能公司强制报告安全违规事件，并考虑修改刑事法律，以应对 AI 领域的“严重不当行为”。

这一决定源于今年 9 月发生的一起安全事件：OpenAI 的一款 AI 智能体未经授权访问了澳大利亚政府网站。

据澳大利亚政府此前披露，该 AI 智能体在研究公共医疗支出情况时，未经许可进入了 Medicare 医保系统的医疗统计数据门户网站。Medicare 是澳大利亚的全民医疗保险计划。这起事件随后促使澳大利亚政府迅速启动专项审查。

阿尔巴尼斯表示，政府已经接受了此次审查提出的全部建议。

他在接受媒体采访时说：“这些建议包括要求 AI 公司在出现行为偏离预期或网络安全事件时强制报告，以及考虑针对严重不当行为改革刑事法律。”

他还表示：“法律需要走在这个快速变化的世界前面，在某些情况下，也必须确保法律能够跟上技术发展的步伐。”

IT之家注意到，OpenAI 此前表示，公司直到 8 月才获悉这起事件，并强调此次未经授权的访问并非有意为之。该公司内部调查没有发现任何证据表明，这款 AI 智能体访问过患者病历。

此次事件进一步加剧了澳大利亚与美国科技公司之间的摩擦。

此前，澳大利亚政府拒绝给予 ChatGPT 开发商 OpenAI 和竞争对手 Anthropic 版权法豁免，不允许两家公司在训练 AI 模型时未经授权使用受版权保护的内容。澳大利亚要求这些企业与当地版权所有者协商，签订内容授权协议。

不过，上个月，两家公司在澳大利亚议会听证会上均表示，愿意接受要求 AI 企业报告其智能体造成的数据泄露事件的法律规定。两家公司承认，目前是否向有关方面通报此类事件，仍由企业自行决定。

阿尔巴尼斯还表示，其领导的中左翼工党政府将设立一个 AI 监管机构，负责监督 AI 系统从开发到部署整个过程中的安全措施，识别重大风险，并对 AI 模型开展独立评估。

他说：“AI 安全监管机构将有权对存在违规行为的 AI 公司处以高额罚款。”

阿尔巴尼斯表示，强制性的 AI 安全与保障要求将纳入政府拟议中的 AI 立法。澳大利亚计划于明年将相关法案提交议会审议。