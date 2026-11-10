荣耀 700 系列再预热：首发背屏任意贴功能，鞠婧祎确认担任代言人

IT之家 11 月 10 日消息，荣耀 700 系列再预热手机背屏新玩法，透露将行业独家支持背屏任意贴功能，表情包、GIF 图、静图一按一拖，即可上背屏。

围绕手机背屏的功能和玩法，荣耀还发起 700 系列背屏设计大赛，趣味脑洞、电子养宠、同担见面、个性表达、趣味社交等，都可以登上背屏。

根据荣耀官方透露，荣耀 700 系列将全系搭载手机背屏，且背屏将支持后置自拍、AI 互动、多样主题，以及心率、血氧检测以及航班提醒等功能。

针对背屏会不会让手机变厚变重了的疑问，荣耀产品线总裁方飞表示，荣耀 700 系列手机背屏不增加整机厚重、也不妥协手感。据悉，荣耀 700 系列在 7.96mm 的机身里，塞进了同档位最大容量的电池。

据介绍，荣耀 700 系列将在本月亮相，内部代号 Flora —— 古罗马神话里掌管春天的花神。此前荣耀高管关海涛直言，这个名字藏着团队的一份战略企图心：“700 系列必将是荣耀数字系列迭代承启的一代，也是数字系列一次全面焕新的起点。”

关海涛还表示，荣耀 700 系列手机的方向很明确：继承旗舰级影像能力、探索 AI 时代年轻人的新鲜玩法，并守住荣耀一直以来的优势长板。

此外，荣耀今天还释放出代言人预热海报，已基本确认鞠婧祎将担任荣耀 700 系列代言人，但截至今日尚未正式官宣。