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消息称荣耀 Magic9 系列累计销量超 50 万台，后续将推出红色等新配色

2026/11/10 13:37:42 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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感谢IT之家网友 Autumn_Dream补药吖xxy171070顺势而为华南吴彦祖不一样的体验風見暉一 的线索投递！

IT之家 11 月 10 日消息，据博主 @数码闲聊站 今日爆料，荣耀 Magic9 系列累计销量超 50 万台，是目前安卓冠军（预计指安卓旗舰），后面还会出新配色，目前摸到一个「红色」，并会同步上线摄影大师套装。

IT之家注意到，10 月 30 日，荣耀 CEO 李健在其个人直播首秀中表示，截至 W43 周，荣耀 Magic9 系列连续四周稳居安卓旗舰第一。

荣耀 Magic9 系列于 9 月 28 日正式发布，包含荣耀 Magic9 Pro Max荣耀 Magic9荣耀 Magic9 超能版，售价 4499 元起。

其中，Magic9 超能版手机主打 11000mAh 超大青海湖电池，采用 6.81 英寸大屏设计，配备第五代骁龙 8 至尊版移动平台，辅以主动散热系统，定价 4499 元起。

荣耀 Magic9 标准版手机配备 6.37 英寸小屏幕、第五代骁龙 8 至尊版芯片，搭载 2 亿像素 ARRI 超清主摄 +2 亿像素 ARRI 超清长焦，配备 8000mAh 超大电池，定价 4999 元起。

荣耀 Magic9 Pro Max 手机首批搭载高通第六代骁龙 8 超级至尊版处理器，配备 6.8 英寸新一代至臻黑钻屏，后置 2 亿阿莱云台级主摄、2 亿阿莱超夜神长焦等，内置 8800mAh 新一代青海湖刀片电池，售价 6499 元起。

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关键词：荣耀 Magic9 系列荣耀

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