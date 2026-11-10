首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

AOC 推出装甲 PS850A0BK 电源：模组线直出设计、三年质保，359 元

2026/11/10 16:04:25 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 11 月 10 日消息，AOC 现已在京东上架装甲 PS850A0BK 电源，该产品支持金牌能效认证，采用 ATX 规格，使用模组线直出设计，定价为 359 元，提供三年质保服务。

该电源采用黑色外壳设计，搭配大面积的蜂窝状散热网孔以辅助内部通风，电源顶盖配备了减震防滑垫，可有效降低电源运行噪音。

该电源整体尺寸为 140x150x86mm，额定功率为 850W，通过了 80PLUS 金牌与 3C 安全认证，50% 负载下的转换效率可达 90%。电源支持 200V 至 240V 宽幅电压输入，并采用单路 12V 供电模式。其配备了 PCIE 5.1 原生接口，内部的两级 EMI 设计能够滤除电网中的高频杂波，保障纯净的电流输出。

该电源搭载了耐高温达 105°C 的日系主电容，配备了 7 扇叶风扇，支持智能启停功能以及温控功能，官方宣称其负载接近 50% 时风扇才会起转，电源内置主动式安全防护设计，具备过功率、防雷击及短路保护等防护功能。

京东 AOC 装甲 PS850A0BK 电源 359 元直达链接

  • 京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次：点此抽红包

  • 淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：AOC装甲 PS850A0BK 电源装甲 PS850A0BK850W 电源

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知