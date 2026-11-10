AOC 推出装甲 PS850A0BK 电源：模组线直出设计、三年质保，359 元

IT之家 11 月 10 日消息，AOC 现已在京东上架装甲 PS850A0BK 电源，该产品支持金牌能效认证，采用 ATX 规格，使用模组线直出设计，定价为 359 元，提供三年质保服务。

该电源采用黑色外壳设计，搭配大面积的蜂窝状散热网孔以辅助内部通风，电源顶盖配备了减震防滑垫，可有效降低电源运行噪音。

该电源整体尺寸为 140x150x86mm，额定功率为 850W，通过了 80PLUS 金牌与 3C 安全认证，50% 负载下的转换效率可达 90%。电源支持 200V 至 240V 宽幅电压输入，并采用单路 12V 供电模式。其配备了 PCIE 5.1 原生接口，内部的两级 EMI 设计能够滤除电网中的高频杂波，保障纯净的电流输出。

该电源搭载了耐高温达 105°C 的日系主电容，配备了 7 扇叶风扇，支持智能启停功能以及温控功能，官方宣称其负载接近 50% 时风扇才会起转，电源内置主动式安全防护设计，具备过功率、防雷击及短路保护等防护功能。

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