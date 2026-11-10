泰国给数据中心戴上“紧箍咒”：噪音限 70 分贝，温升不超 2 摄氏度

IT之家 11 月 10 日消息，据彭博社报道，随着人工智能投资热潮推动数据中心建设迅速扩张，泰国出台了针对数据中心噪音、热量和用水的新规定，为这一快速发展的行业设定了明确的环境限制。

泰国经济规划机构秘书长丹努查 · 皮查亚南（Danucha Pichayanan）周二表示，内阁已批准相关规定。根据新规，数据中心的不间断电源系统运行时，噪音必须控制在约 70 分贝（A 计权分贝，dBA）以内。这一指标经过加权处理，能够更贴近人耳对声音大小的实际感受。

此外，数据中心场地边界处的温度升幅将被限制在 1 至 2 摄氏度以内。冷却用水必须循环利用，排放的废水也必须接受检测。他还表示，位于工业园区内的数据中心设施将面临额外的要求。

这套规定是泰国应对人工智能投资热潮的一部分。随着计算基础设施投资激增，泰国希望借此获得经济增长收益，同时避免数据中心建设给当地水资源、电力供应带来过重负担，也防止其运营影响周边社区。

泰国财政部长埃克尼提 · 尼提探帕帕斯（Ekniti Nitithanprapas）表示：“我们将执行最高标准。”他强调，任何无法满足安全和环境要求的项目，“都不允许继续推进”。

根据泰国投资促进委员会的数据，今年前九个月，泰国收到的投资促进申请金额超过 500 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3,343.29 亿元人民币），其中人工智能相关项目约占申请总金额的 70%。