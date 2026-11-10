可能发生伤人、坠机等事故，广东东象科技有限公司召回部分 XMRC 牌、科尔航牌四轴折叠航拍飞行器

IT之家 11 月 10 日消息，IT之家从国家市场监督管理总局获悉，日前，广东东象科技有限公司按照《消费品召回管理暂行规定》的要求，主动向国家市场监督管理总局报告了召回计划，自即日起：
召回 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 6 月 25 日期间制造的部分 XMRC 牌 M10 型号四轴飞行器，涉及数量为 42 台；
召回 2025 年 4 月 10 日至 2025 年 6 月 20 日期间制造的部分 XMRC 牌 M11 型号四轴飞行器，涉及数量为 32 台；
召回 2025 年 6 月 4 日至 2025 年 12 月 28 日期间制造的部分科尔航牌 K11 Turbo 型号四轴飞行器，涉及数量为 82 台；
召回 2025 年 11 月 3 日至 2026 年 1 月 2 日期间制造的部分 XMRC 牌 M20 型号四轴飞行器，涉及数量为 116 台；
召回 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 12 月 25 日期间制造的部分 XMRC 牌 M15 型号四轴飞行器，涉及数量为 68 台；
召回 2025 年 3 月 3 日至 2025 年 6 月 20 日期间制造的部分 XMRC 牌 M16 型号四轴飞行器，涉及数量为 78 台；
召回 2024 年 11 月 4 日至 2025 年 1 月 31 日期间制造的部分 XMRC 牌 M17 型号四轴飞行器，涉及数量为 46 台。
IT之家了解到，本次召回范围内的四轴飞行器，产品存在以下安全风险：
1. XMRC 牌 M10 型号、XMRC 牌 M11 型号、科尔航牌 K11 Turbo 型号不具备感知和避让功能，可能发生伤人、碰撞、坠机等意外事故，导致人员和财产损失，存在安全隐患；不具备远程识别功能，可能导致空中碰撞、意外坠机等意外事故。
2. XMRC 牌 M20 型号、XMRC 牌 M15 型号、XMRC 牌 M16 型号不具备远程识别功能，可能导致空中碰撞、意外坠机等意外事故。
3. XMRC 牌 M17 型号不具备远程识别功能，可能导致空中碰撞、意外坠机等意外事故；不具备电子围栏功能，或功能不完善，可能导致无人机侵入特定地理范围区域，从而发生影响公共秩序、空域安全和国家安全的事件，存在人员和财产损失风险。
广东东象科技有限公司将为购买到缺陷产品的消费者免费更换一台符合安全要求的产品或退货处理，以消除安全隐患。