休闲模拟游戏《狸狸：胖哒的夏日》发售，Steam 国区 55 元

IT之家 11 月 10 日消息，由 Denkiworks 开发、CRITICAL REFLEX 发行的休闲模拟游戏《狸狸：胖哒的夏日》（TANUKI: Pon's Summer）于今日（11 月 10 日）正式登陆 Steam 平台，国区售价 55 元，无区域限制。该作同时首发加入 Xbox Game Pass（XGP）订阅服务，涵盖 Xbox Series X|S、Xbox One、Xbox 主机及 PC 平台。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/3218570/狸狸胖哒的夏日/）。

《狸狸：胖哒的夏日》以一座日式风格的虚构小岛为舞台，玩家化身兼职邮递员胖哒 —— 一名热衷炫技的狸猫，骑着小轮车为岛上居民递送信件与包裹。游戏背景设定在狸猫庆典倒计时一个月之际，玩家需一边熟悉送货路线、与居民建立友谊，一边赚取资金修缮破败的神社，赶在庆典来临前将其焕然一新。

游戏提供简体中文界面与字幕，支持共 15 种语言，无中文配音。商店页显示该作支持 Xbox 控制器，DUALSHOCK 与 DualSense 控制器则仅限 USB 连接使用，开发者建议使用手柄体验。游戏还包含 Steam 成就、Steam 云存档与家庭共享功能。

根据官方介绍，游戏核心玩法与特色包括：

投递快递：将形状各异、难以装载的箱子固定在小轮车上，合理规划路线，避免让居民等待过久；

神社修缮：用送货所得与活动奖励，按照个人喜好修缮、升级并装点神社；

社群互动：与居民一同参与寿司制作、棒球、相扑等迷你活动，每项活动均可赢取修缮奖励；

小轮车特技：在探索小岛街巷与屋顶时，可飞跃坡道、沿栏杆滑行，施展各类特技动作。

该作此前曾在 IGN Live 与夏日游戏节等活动中亮相，因治愈风格与狸猫主角获得一定关注。目前 Steam 商店页尚无玩家评测数据。

最低配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 10 或更高版本，2.6 GHz 四核或同级处理器，8 GB 内存，NVIDIA GeForce 650 或 AMD Radeon HD 7750 显卡（至少 2 GB VRAM），DirectX 11 版本，3 GB 可用存储空间。

推荐配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 10 或更高版本，Intel Core i5 3 GHz 或 AMD Ryzen 5 3 GHz 处理器，8 GB 内存，NVIDIA GeForce GTX 950 或 AMD Radeon HD 7970 显卡（至少 2 GB VRAM），DirectX 11 版本，3 GB 可用存储空间。

游戏图赏：

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