Steam 喜加一：策略游戏《Battle Sweeper》下架前免费领

IT之家 11 月 10 日消息，开发者 AlpaSun Games 宣布旗下策略游戏《Battle Sweeper》即将从 Steam 商店下架，在下架前玩家可以在 Steam 限时免费领取，IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/1380360/Battle_Sweeper/）。

《Battle Sweeper》将经典《扫雷》玩法与地城探索、回合制战斗相结合。玩家在探索过程中踩中怪物时，不会像传统《扫雷》那样立即游戏结束，而是需要与怪物展开战斗并将其击败，才能继续探索。随着关卡推进，游戏难度也会逐渐提高。战斗期间，玩家可以直接攻击敌人，也能使用药水恢复生命值。如果角色战败，则需要从第 1 关重新开始。

游戏提供骑士、盗贼、蜥蜴人和法师共 4 名角色，每名角色对应不同的游戏难度。玩家每次成功通关后，都可以从生命值、攻击力或药水等奖励中选择一项，进一步提升后续探索能力。

除了主要玩法外，《Battle Sweeper》还支持 Steam 成就系统，并提供经典《扫雷》模式。在该模式下，游戏没有战斗环节，玩家一旦踩中怪物便会直接结束游戏。

游戏图赏：

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