曝 Anthropic 拟通过 IPO 筹集最多 644 亿美元，上市推介启动在即

IT之家 11 月 10 日消息，据路透社今天（10 日）晚间公布的最新招股说明书草案，Anthropic 计划通过首次公开募股（IPO）筹集最多 644 亿美元（IT之家注：现汇率约合 4,306.16 亿元人民币），并准备启动上市推介。

招股说明书草案显示，Anthropic 还计划通过另一笔私募配售交易，向谷歌、英伟达和 AMD 等基石投资者融资 260 亿美元（现汇率约合 1,738.51 亿元人民币）。计入博通、美光、微软和台积电等其他基石投资者的出资后，Anthropic 此次股票发行的募资规模最高可达 904 亿美元（现汇率约合 6,044.67 亿元人民币）。

Anthropic 及部分现有投资者计划在 IPO 中出售股票，初步定价区间为每股 70 至 78 美元（现汇率约合 468.1 至 521.6 元人民币）。具体发行安排预计近期公布。

而在当地时间 9 日，路透社披露，Anthropic 计划通过 IPO 募集至多 693 亿美元（现汇率约合 4,633.8 亿元人民币）资金。然而，在向银行分发“拟 IPO 筹资 693 亿美元”证券备案文件副本后的短时间内，Anthropic 又撤回了有关文件并回应称，其中有关定价的细节不准确，稍后将更新备案文件。

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