冲击“史上最大 IPO”：消息称 Anthropic 下周四 / 五上市，估值预期遭遇市场降温

IT之家 11 月 10 日消息，《华尔街日报》今天（11 月 10 日）发布博文，报道称 AI 厂商 Anthropic 正推进首次公开募股（IPO），目标是在下周四（11 月 19 日）或周五（20 日）开始在纳斯达克交易，股票代码拟定为 ANT。该公司预计将在本周初披露 IPO 估值区间、拟发行股份数量及发行价格等关键信息。

市场原本预计 Anthropic 的 IPO 估值约为 1.5 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 10.02 万亿元人民币），甚至一度有接近 2 万亿美元（现汇率约合 13.36 万亿元人民币）的讨论。但上周 AI 相关股票大幅回调后，部分重要机构投资者开始施压，要求公司接受更低的估值。

有投资者认为，1.5 万亿美元已属“偏高”，更现实的区间可能落在 1.1 万亿至 1.3 万亿美元（现汇率约合 7.35 万亿至 8.68 万亿元人民币）；也有观点认为估值可能接近 1 万亿美元（现汇率约合 6.68 万亿元人民币）。

尽管市场情绪转冷，Anthropic 仍未公开推迟上市计划。公司本周将与核心投资者会面，并启动路演，以测试市场对这一史上规模罕见的科技股 IPO 的承接意愿。

此前有报道称，Anthropic 希望募资 800 亿至 1,000 亿美元（现汇率约合 5,343.85 亿至 6,679.81 亿元人民币），若达成，将成为全球规模最大的 IPO 之一；不过，最终募资规模、发行价及估值均尚未确定。

这场上市被视作对 AI 产业估值逻辑的一次关键检验。一方面，Anthropic 凭借 Claude 系列模型、快速增长的收入和庞大的算力投入，被视为 AI 基础设施浪潮中的核心受益者；另一方面，投资者日益关注 AI 公司巨额资本开支、盈利能力及算力供应瓶颈，令高估值面临压力。