马斯克回应 SpaceX 与 Anthropic 算力协议：合同是双向的，谁也别抱怨

IT之家 11 月 9 日消息，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）于当地时间上周日回应了外界对 SpaceX 与人工智能公司 Anthropic 算力合作协议的质疑。此前，风险投资家查马斯 · 帕里哈皮蒂亚（Chamath Palihapitiya）认为，SpaceX 可以利用合同中的解约条款，在未来大幅提高算力租赁价格。

马斯克周日晚间在 X 上回复 AI 评论员罗汉 · 保罗（Rohan Paul）分享的一段视频时写道：“当然，这是双向的。如果算力变得充足且廉价，SpaceX 的收入也会下降。双方都没必要在这场赌场游戏中抱怨输赢。”

此前，帕里哈皮蒂亚在周日发布的一期《All-In》播客节目中表示，双方都可以提前 90 天通知对方，终止这项合作协议。

他认为，如果数据中心算力供应趋紧，SpaceX 就可以利用这一条款终止现有协议，随后以当前价格两到三倍的价格重新签订合同，而 Anthropic 届时几乎别无选择，只能接受。他将这一策略称为“左右局势的一招”（the kingmaking move）。

实际上，这项解约条款并非新信息。SpaceX 在今年 5 月提交的 IPO 文件中已经披露，Anthropic 将为其 Colossus 集群中的专属算力支付每月 12.5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 83.5 亿元人民币），合作期限持续至 2029 年 5 月，合同总金额接近 450 亿美元（现汇率约合 3,005.92 亿元人民币）。双方均有权提前 90 天通知对方终止协议。

此后，SpaceX 与谷歌和 Reflection AI 达成的其他算力合作协议，也包含类似的退出条款。

真正发生变化的是当前的政策环境。帕里哈皮蒂亚的判断主要基于一个假设：即将上任的美国民主党州长可能取消数据中心税收优惠，并放缓新数据中心的建设。

以得克萨斯州为例，当选州长吉娜 · 伊诺霍萨（Gina Hinojosa）在竞选期间曾主张暂停批准新建数据中心。德意志银行分析师上周也警告称，SpaceX 在得克萨斯州的算力建设可能面临延期。美国中期选举结果公布后，SpaceX 和特斯拉的股价均出现下跌。

如果数据中心建设放缓，已经拥有算力基础设施的企业将因此受益。SpaceX 于今年 2 月收购了 xAI，并在相关算力设施尚未投入 Grok 使用之前，将部分数据中心资源出租给其他 AI 公司。

在周五举行的巴伦投资会议上，马斯克表示，SpaceX 正在以 350 亿美元（现汇率约合 2,337.93 亿元人民币）的投资获得每年 500 亿美元（现汇率约合 3,339.91 亿元人民币）的收入。他还称，SpaceX 只需要 8 至 9 个月就能让一座数据中心投入运营，而竞争对手通常需要两年半时间。

马斯克同时透露，SpaceX 预计到今年 12 月的年化营收将超过 1,000 亿美元（现汇率约合 6,679.81 亿元人民币），并给出了一个预测：到 2027 年 12 月，公司的年化营收可能达到 5,000 亿美元（现汇率约合 3.34 万亿元人民币）。

不过，马斯克的回应也指出了合同条款的另一面。Anthropic 已经与亚马逊、谷歌和微软签署了大规模算力合作协议。如果这些算力资源能够比预期更快投入使用，而新建数据中心的速度又受到限制，Anthropic 同样拥有重新谈判甚至终止协议的筹码。

值得一提的是，马斯克此前曾承认，Anthropic“显然是目前 AI 领域的领先者”。而这家公司目前仍是 SpaceX 最大的算力客户之一。

SpaceX 股价周五收于 134.27 美元（现汇率约合 896.9 元人民币），周日晚间盘后交易中上涨超过 2%。