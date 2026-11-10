国补后 7999 → 6542 元：当贝 X9 Ultra 投影仪新低，至高 5600 CVIA 亮度、80000:1 动态对比度

【京东活动可能随时变更，需以实付款为准】

京东 11.11 大促期间，按下方步骤下单，叠加当贝 X9 Ultra 投影仪 2026 年 9 月开售，该投影仪提供 5600CVIA 亮度，定价为 7999 元。

京东 11.11 大促期间，按下方步骤下单，叠加 PLUS 立减 + 10% 国补后仅需 6542.35 元：

领 9.5 折券：宝贝详情页价格处下拉，即可领取。

领 800-80 元 PLUS 专享券（需 2 积分 10 点、20 点抢）：点此查看。

京东 11.11 无门槛红包至高 26888 元，支持即领即用，下单直接当钱花：点此抽取。

该机配有一体式调节支架，结合软件四向无损位移功能，可实现 ±135% 垂直与 ±50% 水平画面调节。无需受限于墙面和家具即可进行灵活摆放。

该机采用 QuaLas 42 激光器，匹配 0.47''DMD，镜头透光率达 99.6%，提供 5600 CVIA / 6100 ISO 亮度表现，80000:1 动态对比度、ΔE≈0.7 色准。同时还拥有 1.2 至 1.5:1 无损光学变焦、VRR 可变刷新率及 1 ms 游戏低延迟特性。

此外，该机内置 MT9681 芯片，带有双 12W 扬声器（支持杜比音效），内置超维热管理架构 2.0，通过提升导热管与散热鳍片的效能，将设备日常运行的噪音控制在 28 dB 以内。I/O 方面提供了 1 个 USB-A 2.0、1 个 USB-A 3.0、2 个 HDMI 2.1、1 个 3.5mm 音频接口。机身搭载基于安卓的当贝 AI OS 6.0 系统，同时接入了小米米家 App。

IT之家附产品参数：

淘宝 11.11 主会场： 点此前往

京东 11.11 主会场： 点此前往

京东 11.11 手机叠加国补立减千元： 点此查看

京东 11.11 家电家居主会场： 点此前往

京东 11.11 数码主会场：点此前往

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

【广告】