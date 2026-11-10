2399 → 2055 元：iQOO Z11 Turbo 国补直降，第五代骁龙 8 与 2 亿主摄加持

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iQOO Z11 Turbo 发布于 2026 年 1 月，12GB+256GB 首发价 2399 元。

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IT之家注意到，外观方面，iQOO Z11 Turbo 提供四款配色：沧浪浮光、光晕粉、天光白、极夜黑，其中极夜黑为玻纤后盖，其余为玻璃后盖。新机采用铝合金中框，后置摄像头盖板灵感源自机器人，整体造型依旧是 iQOO 经典的方圆舷窗。新机搭载 6.59 英寸黄金中屏，大 R 角设计，支持 IP68/IP69 防尘防水，机身宽度 74.42mm，整机重 202g，厚 7.9mm。

屏幕方面，iQOO Z11 Turbo 采用一块 6.59 英寸 2750×1260 OLED 直屏，支持 144Hz 刷新率，局部峰值亮度 5000nit，最低支持 1nit，支持类 DC 调光 + 4320Hz 高频 PWM 调光，提供全亮度类 DC 调光可选，拥有 3200Hz 瞬时触控采样率、300Hz 十指触控采样率，支持 10 亿色显示、肖特金刚盾玻璃。

iQOO Z11 Turbo 采用 iQOO 15 同款自研太阳算法，5000nits 局部峰值亮度，阳光下也清晰；90% 首帧屏亮度占比，滑动几乎无拖影；支持 iQOO15#同款悦目护眼 2.0：硬件级 1nit 睡眠屏，AI 舒眠模式能将褪黑素分泌影响降低 25%；干眼友好色温区间，视疲劳下降 28%；iQOO 15 同款硬件级游戏护眼，实时分析游戏画面，智能调节蓝光，在守护眼睛的同时不破坏游戏氛围。

iQOO Z11 Turbo 搭载骁龙 8 Gen 5 处理器和自研电竞芯片 Q2，拥有 Monster 超核引擎、电竞信号增强芯、冰穹 VC 液冷散热，采用满血版 LPDDR5X Ultra 内存和最新 UFS 4.1 闪存，跑分高达 359W+。《开放世界手游》平均帧率 60 帧，画面丝滑流畅，均方差低至 0.56，平均功耗仅 4.54W。

iQOO Z11 Turbo 搭载 7600mAh 超薄蓝海大电池；采用第二代半固态电池技术，官方称无论 40 度炎热高温还是零下 20 度的严寒户外，电池活性依然在线；支持 100W 闪充、全场景直驱供电 2.0 边充边玩不易发烫。该机采用冰穹双网散热系统，在极限重载测试下，CPU 核心温度至高直降 15℃，机身表面冷区与热区温差也被控制在 1.8℃ 以内，散热更均匀。

影像方面，iQOO Z11 Turbo 手机 iQOO 首次搭载 2 亿大底超级主摄，支持 4 倍无损变焦。Z 系列首次支持全焦段人像，50mm、85mm 表达不同故事和情绪，更支持全焦段 Live Photo；前置摄像头升级为 3200 万像素，支持 0.8x 广角。

通信方面，iQOO Z11 Turbo 拥有 24 根环绕式天线，从各角度捕捉更稳定的信号源；AI 电竞信号引擎 2.0，能够毫秒级预判即将到来的网络拥堵；电竞信号增强芯片雷霆 Z1，在连续穿透 4 堵墙的环境下保持稳定在线。

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