消息称 iQOO 品牌 7 英寸中端机已开模：超万级电池，暂定排期是 2027 年年中

IT之家 11 月 6 日消息，博主 @数码闲聊站 今日发文透露，iQOO 品牌 7 英寸中端机已开模。据称，该机将配备超万级容量电池，暂定排期是 2027 年年中前后发布。

博主还在评论区与网友展开了讨论，并暗示高端机可能也有 7 英寸屏幕，分辨率达 2K。据IT之家今日早些时候报道，消息称 vivo 预计会在 2027 年推出阔直板手机，目前早期倾向于小尺寸方案，大概率在 6.5" 以下。

该博主曾透露，安卓阵营的阔直板手机，O（预计指 OPPO）大概率第一个上，h（预计指荣耀）第二个上，剩下几家进度较缓慢。目前立项阶段有影像阔直板手机、中端阔直板手机、性能阔直板手机等。此外，该博主还爆料，2027 年国产 TOP5 厂商都会上阔直板新机，目前全都立项完成并加速测试中。

作为参考，今年 9 月发布的华为 Pura X View 阔直板手机，正面采用一块 6.39 英寸 2232×1320 分辨率的 OLED 直屏，屏幕比例为 16:9.5。已经曝光的 OPPO 阔直板工程机的屏幕比例为 16:9，采用 LIPO 极窄四等边设计。

综合目前的消息来看，采用类似 16:9 比例的阔直板新机有望成为各大厂商下一个争夺的赛道。