育碧《舞力全开：传世金曲》登陆任天堂 Switch 2 平台：收录跨六十年金曲，5610 日元

IT之家 11 月 10 日消息，育碧舞力全开系列最新作《舞力全开：传世金曲（Just Dance: Decades of Hits）》现已正式登陆任天堂 Switch 2 平台，以 eShop 日服为例，本作定价为 5,610 日元（IT之家注：现汇率约合 237.2 元人民币），IT之家附游戏商品页（https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000037871）。

本作收录 35 首歌曲，横跨 20 世纪 70 年代至 2020 年代六个十年。官方公布的部分曲目包括 ABBA 的《Mamma Mia》、Billy Joel 的《Uptown Girl》、Run-DMC 的《It's Tricky》、TLC 的《No Scrubs》、Spice Girls 的《Wannabe》、*NSYNC 的《Bye Bye Bye》、Gorillaz 的《Feel Good Inc.》、DJ Snake 与 Lil Jon 的《Turn Down for What》、Don Omar 与 Lucenzo 的《Danza Kuduro》、Sabrina Carpenter 的《Manchild》以及 Bad Bunny 的《NUEVAYoL》等。

《舞力全开：传世金曲》新增冒险模式，玩家将跟随 Dr. Gigavolt 的女儿 Lyra 展开一场穿越时间的旅程，穿越六个以年代为主题的世界以营救她的父亲。

该模式包含迷你活动、专属奖励以及各年代代表歌曲的舞蹈。游戏支持最多六名玩家本地游玩，使用智能手机即可作为控制器，无需额外配件。

游戏还包含派对模式（每轮规则变化）和健身模式（记录每支舞蹈消耗的卡路里）。新增的多舞者卡系统允许每位玩家自定义个人档案。

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