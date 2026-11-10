Adobe Creative Cloud 向第三方智能体大开城门，未来让 AI 帮你本地修图剪片

IT之家 11 月 10 日消息，在今天（10 日）于迈阿密举行的 Adobe MAX 大会上，Adobe 公布了一系列新功能：第三方 AI 智能体能直接访问和修改 Creative Cloud 项目、升级 Firefly AI 助手，支持智能体在后台持续处理定期任务。

Adobe 在大会上展示了 Creative Cloud 的本地模型上下文协议（MCP）接入功能。用户不必局限于 Adobe 自己的 AI 助手，还可以调用日常使用的第三方智能体。通过 MCP，OpenAI、谷歌和 Anthropic 等公司的 AI 智能体可以直接在本地操作 Photoshop、Illustrator、Premiere 和 After Effects，修改保存在用户电脑上的原生项目文件。

▲ IT之家注：这只是宣传图，点上面的播放键是没有反应的

智能体完成的工作仍可由用户随时接手，因为图层、矢量图形、素材箱和序列都能继续编辑。如果智能体还连接了其他支持 MCP 的工具，就能跨软件完成整个工作流程。

例如，用户可以让 AI 智能体从谷歌文档提取参考资料，调用 Adobe 软件完成设计，再通过 Slack 把成果发给同事或客户。Creative Cloud 的本地 MCP 接入功能尚未开放，Adobe 计划于 2027 年初启动私人测试。

据IT之家了解，Adobe 还展示了能够在后台持续工作的 AI 智能体，让用户不必一直守着电脑，可以腾出时间处理其他事务。用户只需布置任务，例如整理新收到的素材、定期进行质量检查或准备内容，再审核智能体的工作计划并确认最终成果。

以社交媒体宣传为例，智能体可以自动将收到的图片制作成适合不同平台的宣传素材，用户每天检查一次，挑选满意的作品发布即可。Adobe 尚未公布这项功能的测试时间，Firefly AI 助手将率先支持。

采用 Adobe 创意智能体技术的 Firefly AI 助手测试版也增加了多项功能。其中，新增的规划模式可让用户在任务开始前审核、修改并批准智能体的工作计划；模型选择器允许用户自行指定 AI 模型，或者由系统根据任务要求自动选择。

此外，Firefly AI 助手还接入了 Firefly Boards，并支持用户设置偏好的文件格式、颜色、品牌规范、角色和产品，也可以将这些设置自动应用于所有项目。