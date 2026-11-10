任天堂古川俊太郎：Switch 2 售价暂不调整，若成本实在扛不住就得涨价

IT之家 11 月 10 日消息，任天堂社长古川俊太郎表示，尽管硬件零部件价格持续上涨，任天堂仍希望维持 Switch 2 目前的售价不变。不过，这种情况也并非能够无限期坚持下去。如果成本压力持续扩大，任天堂最终可能不得不考虑涨价。

在公布财报后，任天堂管理层接受了投资者提问，谈及硬件和软件定价策略。随着各类成本不断上涨，投资者希望了解，任天堂会在什么情况下将涨价纳入经营计划。

对于硬件产品，古川俊太郎表示，任天堂需要依赖不同合作伙伴供应各种零部件，因此，当外部不可控因素导致供应链出现问题时，公司面临的风险也会更大。

古川俊太郎表示：“目前，受多种外部因素影响，制造成本呈上升趋势。我们的基本思路是，如果成本只是适度上涨，就会通过提高生产效率等措施消化新增成本，并在力所能及的范围内自行承担剩余成本，以尽可能维持现有销售价格不变。”

“不过，从整个业务的盈利能力来看，如果中长期成本影响超出我们自身能够消化的范围，并且我们判断现有经营模式已难以维持健康的利润结构，就有必要考虑调整产品价格。”

至于游戏软件，古川俊太郎认为，成本上涨带来的影响相对有限。不过，零部件价格上涨同样会影响游戏卡带的制造成本，“相关情况也并不乐观”。

他补充说：“我们的软件定价基本原则，是让价格体现每款游戏本身的价值。我们不会为所有游戏设定统一价格，而是根据每款软件的具体内容，分别评估并确定售价。”

Switch 2 短期内似乎没有涨价风险。任天堂表示，公司目前储备的存储芯片足以应对市场供应紧张局面。此外，任天堂今年早些时候才上调过这款新主机的售价，因此短期内再次涨价的动力和意愿都不强。

尽管 Switch 2 销量同比下滑了 37%，但其表现仍然优于初代 Switch 和索尼 PS5。

从投资者角度来看，提高 Switch 2 售价或许有助于改善利润表现，但任天堂还必须考虑消费者的购买意愿。过高的入手门槛可能让原本打算立即购买主机的消费者转而选择观望，等待未来降价。至于这个等待期究竟有多长，目前还很难说。

前 PlayStation 高管肖恩 · 莱登（Shawn Layden）此前也曾表示，游戏行业当下真正的创新，应该是把游戏主机价格降下来，而不是一味追求更高的帧率。他认为，让主机重新回到 300 美元（IT之家注：现汇率约合 2,006 元人民币）的价位，才称得上真正的突破。