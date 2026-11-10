第 39 届中国电影金鸡奖全名单公布，《浪浪山小妖怪》《窗外是蓝星》《给阿嬷的情书》等获奖

IT之家 11 月 10 日消息，据央视新闻报道，今天，第 39 届中国电影金鸡奖颁奖典礼举行。获奖名单如下：

最佳女主角：高叶《南京照相馆》

最佳男主角：梁家辉 《捕风追影》

最佳女配角：兰西雅 《震耳欲聋》

最佳男配角：吾守尔 · 赛来 《万桐书》

最佳故事片：《南京照相馆》

最佳导演：郑大圣《密档》

评委会特别奖：《给阿嬷的情书》

最佳新晋导演：万力《震耳欲聋》

最佳中小成本故事片：《菜肉馄饨》

最佳录音：王砚伟《镖人：风起大漠》

最佳剪辑：黄曾鸿辰 《飞行家》

最佳美术：王竞 《得闲谨制》

最佳音乐：高小阳 《万桐书》

最佳摄影：董劲松 《狂野时代》

最佳动画：《浪浪山小妖怪》

最佳纪录 / 科教片：《窗外是蓝星》

最佳儿童片：《马兰花开的声音》

最佳戏曲片：《顾炎武》

最佳外语片：《情感价值》

最佳编剧：《给阿嬷的情书》

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