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第 39 届中国电影金鸡奖全名单公布，《浪浪山小妖怪》《窗外是蓝星》《给阿嬷的情书》等获奖

2026/11/10 23:05:04 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 11 月 10 日消息，据央视新闻报道，今天，第 39 届中国电影金鸡奖颁奖典礼举行。获奖名单如下：

  • 最佳女主角：高叶《南京照相馆》

  • 最佳男主角：梁家辉 《捕风追影》

  • 最佳女配角：兰西雅 《震耳欲聋》

  • 最佳男配角：吾守尔 · 赛来 《万桐书》

  • 最佳故事片：《南京照相馆》

  • 最佳导演：郑大圣《密档》

  • 评委会特别奖：《给阿嬷的情书》

  • 最佳新晋导演：万力《震耳欲聋》

  • 最佳中小成本故事片：《菜肉馄饨》

  • 最佳录音：王砚伟《镖人：风起大漠》

  • 最佳剪辑：黄曾鸿辰 《飞行家》

  • 最佳美术：王竞 《得闲谨制》

  • 最佳音乐：高小阳 《万桐书》

  • 最佳摄影：董劲松 《狂野时代》

  • 最佳动画：《浪浪山小妖怪》

  • 最佳纪录 / 科教片：《窗外是蓝星》

  • 最佳儿童片：《马兰花开的声音》

  • 最佳戏曲片：《顾炎武》

  • 最佳外语片：《情感价值》

  • 最佳编剧：《给阿嬷的情书》

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