曾暴涨 7 倍，大模型企业 MiniMax 股价跌破 IPO 发行价

IT之家 10 月 22 日消息，MiniMax 的股价已经回吐自今年 1 月上市以来的全部涨幅。激烈的行业竞争，迫使投资者重新评估这家大模型企业。

IT之家注意到，该股今日在港股盘中最大跌幅达 7.3%，跌至 159.3 港元，跌破其 IPO 发行价 165 港元。

MiniMax 于 2026 年 1 月 9 日以 165 港元的定价上限登陆港交所，全球发售约 3358 万股，募集资金总额约 55.4 亿港元，公司成立仅四年即完成上市，刷新 AI 企业最快上市纪录。上市首日其股价大涨 109% 至 345 港元，3 月受应用概念催化一度冲高至 1330 港元，较发行价涨超 7 倍。

但随后市场情绪转冷，下跌原因来自行业竞争、商业化难题以及高昂成本。国内竞争对手 DeepSeek 持续推出低价模型，海外对手 OpenAI、Anthropic 也大幅降价。

据彭博社报道，10 月 19 日 MiniMax 发布的新模型市场反响平平，进一步加剧了本轮抛售。而在今年 6 月，该公司旗舰模型 M3 直接降价一半，当时股价就已经出现大幅下挫。

基本面上，公司仍处亏损阶段。财报显示，MiniMax 2026 年上半年总收入 1.17 亿美元，同比增长 283.1%，但经调整净亏损 2.93 亿美元，同比扩大 111.2%。