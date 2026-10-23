DeepSeek、MiniMax 已顺利履行登记手续，完成开源和海外授权使用

IT之家 10 月 23 日消息，10 月 16 日，商务部、科技部就修订《中国禁止出口限制出口技术目录》公开征求意见。

其中，人工智能领域包括大模型、智能体、算力集群、信息处理相关 23 项技术；对已通过开源、发表学术论文等方式进入公共领域的技术，不纳入管理范围。

中央广播电视总台旗下新媒体账号玉渊谭天昨晚（22 日）发文透露，政策公布以来，DeepSeek、MiniMax 两家头部企业已顺利履行登记手续，并完成开源和海外授权使用。

商务部新闻发言人此前就有关问题回答了记者提问，IT之家整理商务部原文如下：

问：对于拟增列的人工智能技术，主要有哪些考虑？

答：当前，全球人工智能技术创新进入前所未有的活跃期，机遇与挑战并存。此次拟将人工智能大模型、智能体、算力集群、信息处理相关 23 项关键技术增列至《目录》，主要有以下考虑：

一是确保人工智能技术安全可控。人工智能引发的各类内生和衍生风险已引起全球各国的高度关注。此次拟列管的人工智能自主驱动恶意代码生成与变异技术等，可被用于攻击国家关键信息基础设施、国防军工、核心政务等敏感系统，或用于绕过国家安全防御体系。若被非国家行为体或恶意实体获取，可能对国家安全和人类共同安全造成危害。中国政府对这类技术实施必要管理，目的是筑牢安全底线，防范滥用恶用，确保人工智能始终处于人类控制之下，推进人工智能国际治理。

二是鼓励开源开放、合作共享。中国政府致力于让人工智能成为促进共同繁荣、维护共同安全的一个重要动力源。为支持构建人工智能开源创新生态体系，对人工智能类技术开源、中国企业在境外自建自营算力中心、赴境外开展芯片流片制造、利用境外资源开展联合研发、参与国际标准制定等情形的技术出口，适用自动许可等便利措施，基本实现“即报即出”；对已通过开源、发表学术论文等方式进入公共领域的相关技术，拟不纳入出口管理范围，为人工智能技术国际交流合作创造良好环境。

需要特别指出的是，中方主张在相互尊重、平等互利基础上，与各国开展人工智能对话合作，共同应对人工智能技术扩散和失控风险。中方支持全球南方国家加强人工智能能力建设，弥合数智鸿沟，促进可持续发展。对于世界人工智能合作组织成员间开展能力建设国际合作、技术共享和规则共建所需的技术出口，将提供更多便利和支持。