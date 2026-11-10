奥迪上汽战略合作 CEO 舒睿泽：未来三年将推出三款新车

IT之家 11 月 10 日消息，据第一财经今天（10 日）晚间报道，奥迪 · 上汽战略合作 CEO 舒睿泽（Fred Schulze）透露，未来三年将推出三款新车，规划已进入执行阶段。

此外，奥迪在 L3 级自动驾驶领域也有明确的发展目标。对于是否出口到欧洲市场，舒睿泽称，AUDI 品牌车型专为中国消费者打造，全力聚焦中国市场是未来几年的核心任务。

据IT之家此前报道，今年 10 月，奥迪中国宣布分别与合作伙伴签署战略协议，旨在强化奥迪四环品牌与 AUDI (奥迪字母标) 品牌之间的差异化定位及各自的战略侧重，并进一步明确“双品牌、双合作伙伴”渠道架构。这一战略里程碑，体现了奥迪、中国一汽与上汽集团持续深耕中国市场的长期坚定承诺。

中国一汽将全面 强化奥迪四环品牌 在智能豪华新能源车型和燃油车型双领域的市场优势，以全面智能化的豪华产品矩阵，持续发挥这一深耕中国市场、以设计与科技驱动的豪华品牌的市场优势；

上汽奥迪将聚焦 AUDI (奥迪字母标) 品牌、专注新能源市场，推出符合中国消费者需求的下一代智能网联汽车。

本月早些时候，奥迪创新技术中心正式开业。奥迪创新技术中心是专为 AUDI 品牌打造、具备整车开发与端到端能力的研发实体，总部设于上海。

根据规划，奥迪与上汽将基于专为未来智能网联汽车打造的专属架构 —— 奥迪 ADP 2.0 智能数字平台（Advanced Digitized Platform），联合开发四款全新 AUDI 车型。新产品矩阵将拓展并补充 AUDI 品牌在华现有产品阵容，首款车型计划于 2028 年问世。

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