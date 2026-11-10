奥迪上汽战略合作 CEO 舒睿泽：未来三年将推出三款新车

IT之家 11 月 10 日消息，据第一财经今天（10 日）晚间报道，奥迪 · 上汽战略合作 CEO 舒睿泽（Fred Schulze）透露，未来三年将推出三款新车，规划已进入执行阶段。
此外，奥迪在 L3 级自动驾驶领域也有明确的发展目标。对于是否出口到欧洲市场，舒睿泽称，AUDI 品牌车型专为中国消费者打造，全力聚焦中国市场是未来几年的核心任务。
据IT之家此前报道，今年 10 月，奥迪中国宣布分别与合作伙伴签署战略协议，旨在强化奥迪四环品牌与 AUDI (奥迪字母标) 品牌之间的差异化定位及各自的战略侧重，并进一步明确“双品牌、双合作伙伴”渠道架构。这一战略里程碑，体现了奥迪、中国一汽与上汽集团持续深耕中国市场的长期坚定承诺。
中国一汽将全面强化奥迪四环品牌在智能豪华新能源车型和燃油车型双领域的市场优势，以全面智能化的豪华产品矩阵，持续发挥这一深耕中国市场、以设计与科技驱动的豪华品牌的市场优势；
上汽奥迪将聚焦 AUDI (奥迪字母标) 品牌、专注新能源市场，推出符合中国消费者需求的下一代智能网联汽车。
本月早些时候，奥迪创新技术中心正式开业。奥迪创新技术中心是专为 AUDI 品牌打造、具备整车开发与端到端能力的研发实体，总部设于上海。
根据规划，奥迪与上汽将基于专为未来智能网联汽车打造的专属架构 —— 奥迪 ADP 2.0 智能数字平台（Advanced Digitized Platform），联合开发四款全新 AUDI 车型。新产品矩阵将拓展并补充 AUDI 品牌在华现有产品阵容，首款车型计划于 2028 年问世。
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