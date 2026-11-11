微软 XBOX One 主机将支持《GTA6》云游戏，但 PC 玩家无缘

IT之家 11 月 11 日消息，微软 XBOX 昨天在 X 平台宣布，《GTA6》游戏将于 11 月 19 日登陆 XBOX Cloud Gaming 云游戏服务，XBOX Series X|S 和 XBOX One 主机无需下载，即可通过云游戏体验这款 R 星大作。

不过需要注意的是，《GTA 6》并没有 XBOX One 原生版本。微软将通过云串流让这款老主机的用户无需购买次世代主机，也能进入雷奥奈达州的广阔世界。无论玩家使用什么主机进行云游戏，画面设置都是 XBOX Series S 的水平。

遗憾的是，PC 玩家并不能够通过 XBOX 云游戏游玩《GTA6》。这种限制纯粹是人为因素，毕竟 XBOX 云游戏早已支持 Windows、智能手机、智能电视和网页浏览器。

此外《GTA6》并没有加入 XGP 游戏库，玩家仍需要单独购买才能云游戏游玩。微软目前的 XGP 订阅已经有云游戏时长限制，Essential 每月仅有 5 小时云游戏时间，Premium 为 10 小时，价格最高的 Ultimate 每月 15 小时。

如果玩家想在时长限制用光后继续云游戏，就要额外购买游戏时间，或等待额度重置。微软还将为没有订阅 Game Pass 的用户推出独立的云游戏时长购买服务。在 Insider 预览测试期间，微软提供了三种套餐：