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微软 XBOX One 主机将支持《GTA6》云游戏，但 PC 玩家无缘

2026/11/11 6:58:28 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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IT之家 11 月 11 日消息，微软 XBOX 昨天在 X 平台宣布，《GTA6》游戏将于 11 月 19 日登陆 XBOX Cloud Gaming 云游戏服务，XBOX Series X|S 和 XBOX One 主机无需下载，即可通过云游戏体验这款 R 星大作。

不过需要注意的是，《GTA 6》并没有 XBOX One 原生版本。微软将通过云串流让这款老主机的用户无需购买次世代主机也能进入雷奥奈达州的广阔世界。无论玩家使用什么主机进行云游戏，画面设置都是 XBOX Series S 的水平。

遗憾的是PC 玩家并不能够通过 XBOX 云游戏游玩《GTA6》。这种限制纯粹是人为因素，毕竟 XBOX 云游戏早已支持 Windows、智能手机、智能电视和网页浏览器。

此外《GTA6》并没有加入 XGP 游戏库，玩家仍需要单独购买才能云游戏游玩。微软目前的 XGP 订阅已经有云游戏时长限制，Essential 每月仅有 5 小时云游戏时间，Premium 为 10 小时，价格最高的 Ultimate 每月 15 小时。

如果玩家想在时长限制用光后继续云游戏，就要额外购买游戏时间，或等待额度重置。微软还将为没有订阅 Game Pass 的用户推出独立的云游戏时长购买服务。在 Insider 预览测试期间，微软提供了三种套餐：

  • 3.99 美元（IT之家注：现汇率约合 26.7 元人民币）购买 10 小时

  • 7.99 美元（现汇率约合 53.4 元人民币）购买 25 小时

  • 11.99 美元（现汇率约合 80.2 元人民币）购买 50 小时

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关键词：XBOX Cloud GamingGTA6XGP

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