挑战微软 Win11：原生 AI 系统 KORA 登场，将率先适配高通骁龙 X2 Elite 芯片

IT之家 11 月 11 日消息，KORA Systems 昨日（11 月 10 日）发布公告，宣布推出全新操作系统 KORA OS，宣称这是首个“自下而上”专为 AI PC 设计的操作系统。

不同于在传统系统上叠加 AI 助手，KORA OS 在系统底层直接融入智能体工作流、上下文记忆和本地 AI 推理，目标让电脑从“打开应用完成操作”转向“表达意图、由 AI 协助完成”。

底层方面，KORA OS 基于 NixOS 构建，引入“神经工作区”和新型文件系统。用户可按任务目标组织工作空间，系统则围绕意图、上下文与记忆管理文件，系统依然会保留传统文件夹和桌面应用，但不再是系统核心。

在 AI 能力方面，KORA 采用自研 Cortex 推理引擎，可调度 CPU、GPU 和 NPU 等硬件资源，支持开放权重模型在本地运行。其内置 Lemma 推理引擎基于 llama.cpp，用于提升推理效率；系统还会判断任务应交由云端处理，还是保留在设备本地。

隐私方面，KORA 表示，工作流的记忆与上下文将保留在用户桌面设备上，不会离开本机。官方表示为了降低 AI 自动操作带来的安全风险，每个工作区均在隔离沙箱中运行，应用和 AI 智能体拥有独立权限。IT之家附上相关图片如下：

兼容性方面，KORA 内置基于 Wine 和 Proton 的 Windows 应用转换层，并由本地 AI 模型协助完成应用配置。该公司正与高通合作，骁龙 X2 Elite 有望成为首款支持 KORA OS 的 PC 平台；系统同时计划支持 AMD、Intel 等 x86 芯片，并逐步扩展至其他 Arm 架构设备。

KORA 还在为与企业方 HUMAIN 联合开发的企业版 HUMAIN OS 打造基础层，该版本预计于 2027 年发布。创始团队曾参与 Cyanogen、Android 和 GameOS 项目，目前约有 20 名工程师参与研发。