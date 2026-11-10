投资者担心 AI 编译、反编译助长盗版游戏，泽尔尼克表态 Take-Two 会加强防范

IT之家 11 月 10 日消息，在今天举行的 2027 财年第二季度财报电话会议上，Take-Two CEO 施特劳斯 · 泽尔尼克回答了投资者的提问。其中一名投资者担心，近几周利用 AI 编译、反编译游戏的现象越来越普遍，可能加剧游戏发行商面临的盗版问题。

泽尔尼克指出，由于游戏文件体积庞大、游戏主机生态相对封闭，以及许多游戏需要联网等原因，盗版问题一直没有给游戏行业造成太大影响。然而，AI 带来了新的风险。

面对投资者的担忧，他强调，Take-Two 正加强防范，打击利用 AI 从事恶意活动的行为。“我们全力加强技术防护，并采取适当的法律行动。我们绝不会掉以轻心，但任何娱乐行业都无法完全避免盗版问题，游戏行业恐怕也会受到不同程度的影响。我认为盗版带来的影响可以控制，我们也在积极应对。”

据IT之家此前报道，受到 AI 影响，热门游戏反编译平台 decomp.dev 已于 10 月宣布将停止运营。究其原因，不只是因为 AI 生成内容在该领域泛滥，更深层原因来自理念层面：这是一个逆向工程反编译社区，社区成员认为 AI 无法培育社群文化。网站的告别公告写道：“现在可以明确，在恰当引导、人工参与和代码审查的前提下，AI 能够大幅加快反编译流程。但同样显而易见的是，反编译这项工作所承载的社群属性已经不复存在。”

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