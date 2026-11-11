《赛博朋克 2077》游戏登陆暴雪战网平台，促销价 17.99 美元起

IT之家 11 月 11 日消息，CDPR 旗下游戏《赛博朋克 2077》现已登陆暴雪战网平台，目前正进行促销优惠。标准版 3 折售价 17.99 美元（IT之家注：现汇率约合 120.3 元人民币），收录《往日之影》资料片的终极版 4 折售价 31.99 美元（现汇率约合 213.9 元人民币）。

剧情方面，《赛博朋克 2077》的故事发生在反乌托邦都市夜之城，玩家扮演雇佣兵 V，并在故事中与基努 · 里维斯饰演的数字人格强尼 · 银手产生联系。新电影是否会沿用游戏中的角色、地点或其他设定，目前尚未确认。

类似的原创叙事方式也出现在好评如潮的衍生动画《赛博朋克：边缘行者》中。该作品沿用了游戏的世界观，但以全新角色展开故事，是 2022 年口碑最好的影视化作品之一。

据IT之家了解，《赛博朋克 2077》2.5 版更新已于 10 月 22 日正式登陆 PC、Mac（Steam、GOG、Epic Games Store）、PlayStation 5 和 Xbox Series X|S 平台，Switch 2 版稍后推出。

此次更新不仅加入了《边缘行者 2》联动支线任务、新道具、电台和义体外观自定义功能，还带来更多夜之城支线任务、官方模组支持、双持武器玩法等内容。