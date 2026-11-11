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NZXT 推出单片式曲面钢化玻璃机箱 H7 / H5、新款 Kraken 液冷等硬件

2026/11/11 9:47:42 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 11 月 11 日消息，NZXT（恩杰）美国当地时间 10 日宣布推出一系列硬件产品，包括拥有单片式曲面钢化玻璃侧板的 H7 与 H5 机箱、基于 Asetek 技术的 Kraken 液冷和多款其它组件。

机箱

▲ H7 RGB+

H7 与 H5 的前面板与左侧板是一整片成型的曲面钢化玻璃，没有两块平面玻璃相接的转角接缝，配置的视野不受任何打断。H7 系列标配顶部玻璃，H5 系列的 RGB+ 款也是玻璃封顶。此外，H5 拥有面板直接集成的侧进气结构。

H7 (2026) 机箱售价 159.99 美元（现汇率约合 1,070 元人民币），包括 2 个 420 单框风扇、1 个 140mm 风扇和控制器的 RGB+ 版本为 259.99 美元（现汇率约合 1,739 元人民币）；H5 (2026) 机箱售价 89.99 美元（现汇率约合 601.8 元人民币），包括 1 个 360 单框风扇、1 个 120mm 风扇和控制器的 RGB+ 版本为 134.99 美元（现汇率约合 902.8 元人民币）

▲ H5 RGB+

液冷

液冷方面，Kraken Plus 360 RGB 基于 Asetek Gen 9 水泵，搭配铝制冷排、编织 EPDM 水管。其配备 1.8" 60Hz 屏幕，随附 F360 RGB 单框风扇。其定价 149.99 美元（IT之家注：现汇率约合 1,003 元人民币）

同步登场的 Kraken Core 360 / 420 则采用更加低调的无光设计，基于 Asetek Gen 9V 水泵，半透明冷头顶盖下方为同心圆环装饰，同样搭配单框风扇。其定价 79.99 / 99.99 美元（现汇率约合 535 / 668.7 元人民币）

其它

恩杰此次还带来了 F360Q / F420Q Quiet Airflow 单框风扇（24.99 / 29.99 美元，现汇率约合 167.1 / 200.6 元人民币）、C1200 Platinum ATX 3.1 铂金全模组电源（199.99 美元，现汇率约合 1,337 元人民币）、Vertical GPU Mounting Kit PCIe 5.0 显卡竖装套装（49.99 美元，现汇率约合 334.3 元人民币）。

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关键词：恩杰NZXT机箱液冷散热器

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