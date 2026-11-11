微软推送 11 月 Win10 扩展更新：修复打印机 87 错误，以及远程桌面故障

IT之家 11 月 11 日消息，在本月补丁星期二活动日（11 月 10 日），微软面向处于扩展支持（ESU）状态的 Windows 10 设备，推送 KB5131096 累积更新，22H2 安装后版本号升至 Build 19045.7846；而 21H2 安装后版本号升至 Build 19044.7846。
IT之家翻译微软官方更新日志内容如下：
日期和时间
本次更新调整了古巴的夏令时（DST）规则，以适应其延长后的 2026—2027 年夏令时实施期。古巴将继续采用 UTC-04:00，不再进行原定于 2026 年 11 月和 2027 年 3 月的时间切换。古巴将于 2027 年 11 月恢复采用 UTC-05:00，并于 2028 年恢复常规的季节性时间切换安排。
打印
已修复：通过“设置”>“蓝牙和设备”>“打印机和扫描仪”>“添加设备”添加在 Active Directory 中发布的打印机时，操作可能失败，并显示错误 87：“参数错误。”此问题由 2026 年 10 月更新引入，通常不会影响现有打印机或打印功能。
远程桌面
已修复：无法通过 Microsoft Intune 成功配置“指定代表受信任 .rdp 发布者的证书指纹”策略的问题。
已修复：在 Windows Server 2016 和 Windows Server 2012 R2 上安装 2026 年 10 月 14 日更新后，远程桌面影子连接可能失败，并显示“未指定的错误”。
Windows PowerShell
本次更新通过引入更严格的编码验证，增强了 PowerShell 脚本签名和签名验证的安全性。因此，包含无效 UTF-8 编码的脚本可能无法通过签名验证，即使这些脚本此前能够通过验证。要解决此问题，请检查受影响的脚本，将其保存为带有字节顺序标记（BOM）的有效 UTF-8 编码，然后重新签名。
安全性
本次更新增强了 NTLM 的安全性，使客户端默认在非匿名连接中提出使用 NTLM 消息签名。此项更改有助于降低 NTLM 中继攻击的风险，并提供审计功能，以识别未使用签名的连接。