微软推送 11 月 Win10 扩展更新：修复打印机 87 错误，以及远程桌面故障

本次更新调整了古巴的夏令时（DST）规则，以适应其延长后的 2026—2027 年夏令时实施期。古巴将继续采用 UTC-04:00，不再进行原定于 2026 年 11 月和 2027 年 3 月的时间切换。古巴将于 2027 年 11 月恢复采用 UTC-05:00，并于 2028 年恢复常规的季节性时间切换安排。