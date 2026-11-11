3999 元：微星推出 MAG 321UPX18 显示器，31.5 英寸 4K 180Hz QD-OLED 面板

IT之家 11 月 11 日消息，微星现已推出 MAG 321UPX18 显示器。新品采用 31.5 英寸三星第四代 QD-OLED 面板，支持 4K 180Hz 高刷，到手价 3999 元。

据介绍，这款显示器采用三星第四代 QD-OLED 面板，子像素排列可带来更清晰的图像，以及更纯净宽广的色彩表现。拥有 EL Gen 3 技术及 5 层串联结构，实现更低功耗，表面硬度从 2H 提升至 3H，抗刮擦性能提升 2.5 倍。

同时，该显示器的对比度可达 150 万:1，通过 HDR True Black 400 认证。最高刷新率可达 180Hz，GTG 响应时间 0.03ms，支持 Adaptive Sync。覆盖 99% DCI-P3、97% Adobe RGB 和 138% sRGB 色域，ΔE≤2。

此外，该显示器支持固件更新，具备一系列防烧屏功能，配备 HDMI 2.1、DisplayPort 1.4a、Type-C、USB-A 等接口，支持电脑、PS5、XBOX 等设备。

IT之家附该产品详细参数如下：

目前该产品已在京东开售，标价 4559 元，到手价 3999 元。

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