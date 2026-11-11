消息称豪雅空白 EUV 掩膜产能有限，影响三星电子芯片扩产

IT之家 11 月 11 日消息，韩媒 THE ELEC 当地时间昨日报道称，全球空白 EUV 掩模龙头制造商日本 HOYA（豪雅）在 2027 年的产能有限，难以满足三星电子等客户大规模扩产的需求。

报道指出，豪雅在空白 EUV 掩膜领域的市场占有率达到七成以上，三星电子曾以 8:2 的比例采购豪雅和另一供应商 AGC（原旭硝子）的产品。而在一系列变化后，三星电子对豪雅的依赖程度还在进一步提升。

豪雅此前决定斥资 420 亿日元（IT之家注：现汇率约合 17.71 亿元人民币）在新加坡新建一座空白 EUV 掩模工厂，但该设施的产能要到 2028 财年才会开出。在近期的 FY2026Q2 财报电话会议中，豪雅表示该部分业务的全财年营收将增长超两成，一座新工厂可能无法满足市场需求。

三星电子 DS 部（半导体业务）今年预计将消耗 5500 张空白 EUV 掩模，未来三年这一数额还将持续增长 25%。为解决供应不足的问题，该企业已在对本土制造商 S&S Tech 的产品进行最终评估。

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