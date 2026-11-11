消息称三星酝酿卷轴屏手机，可从 16:9 扩展到 21:9

IT之家 11 月 11 日消息，X 平台消息人士 Ice Universe 今日发文称，三星正在开发一款屏幕比例能在 16:9 和 21:9 之间切换的手机。从他给出的概念图来看，这款手机搭载卷轴屏，屏幕比例可以竖向伸缩。



Ice Universe 表示，这款手机如果真能面世，可以兼顾宽屏、修长机身设计两种需求，让用户根据不同使用场景，自由切换屏幕形态。

不过这台手机想要成功面世，面临的最大挑战是电池。滑动伸缩结构会占用相当大的机身空间，留给电池的空间较少。这台手机究竟能塞下多大电池？屏幕完全展开后续航能否满足日常使用需求？在这款设备真正成为实用的日常产品之前，三星还需要解决上述问题。

据IT之家此前援引韩媒消息，三星显示（Samsung Display）正在推动卷轴屏市场布局，计划 2028 年随 Galaxy S28 系列手机，首次推出商业化卷轴手机。

该媒体指出，卷轴手机目前仍处于早期起步阶段，谁先进入供应链，谁就更可能拿到后续技术标准与客户资源。与折叠屏相比，卷轴屏的结构更复杂，技术门槛更高，早期市场也更可能由技术积累更深的厂商主导。

此外，三星显示在 2023 年 CES 大展期间，展示推出 Flex Hybrid，融合折叠与滑动能力；随后在 SID 2023 推出可将画面扩大 5 倍以上的 Rollable Flex，从 49 毫米扩展到 254.4 毫米。