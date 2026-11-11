酷派 COOL X Wide 百元阔直板手机开售 3 天销量破万，999~1399 元

IT之家 11 月 11 日消息，安卓阵营首款阔直板手机 —— 酷派首款阔直板手机 Cool X Wide 已于 11 月 8 日正式开售。其中，8GB+128GB 版本 999 元、8GB+256GB 版本 1199 元、12GB+256GB 版本 1399 元。
酷派手机旗舰店账号“coolpad 方块数码”宣布，酷派 COOL X Wide 百元阔直板手机开售 3 天，首销破万台。
据IT之家了解，酷派 COOL X Wide 阔直板手机配备 6.38 英寸 16:10 屏幕（分辨率 720×1158），支持 90Hz 高刷；有鎏白、岩黑、嫣红三种配色可选，后置 5000 万像素摄像头。
该机采用联发科曦力 G99 处理器，搭配 LPDDR4X 内存与 UFS 2.2 闪存，至高 12GB+256GB 存储，此外支持最大 256GB TF 卡拓展；电池容量 4600mAh。参数如下：
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