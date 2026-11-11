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官方解释微信为何有“拍一拍”功能：像蚂蚁碰触角一样，用更轻的方式打个招呼

2026/11/11 14:56:22 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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感谢IT之家网友 驻之家观察员雨雪载途Wllen不一样的体验 的线索投递！

IT之家 11 月 11 日消息，微信官方公众号“微信派”今日发文《为什么微信要有拍一拍？》，谈到“拍一拍”功能的诞生原因。

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官方表示，微信拍一拍的起源得从蚂蚁说起。两只蚂蚁见面，触角碰一碰、气味闻一闻，信息就传达到位了动作不大，意思到了。拍一拍也是一样，有时想和对方打个招呼文字太郑重语音太啰嗦所以需要个更轻松的选项

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而且现实生活里本来也有不少需要“拍一拍”的瞬间。路上碰见熟人拍拍肩膀；同事开会走神，碰碰胳膊。不用多说，懂的都懂。如果你拍对方时 TA 刚好在聊天界面，手机就会轻轻震动一下，就像两只蚂蚁碰了碰触角。

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如果 TA 不在聊天界面，手机不会推送通知，也不会有未读红点。只是聊天框留下一句“ XX 拍了拍你”。就像蚂蚁留了点气味，告诉 TA ：我来过。这种功能可以使用户聊天时不用憋开场白，拍一下探探路；反之，被别人拍了又不想多聊回拍一下点到为止，不用硬着头皮找话题。

IT之家注意到，拍一拍最开始只是一行代码、一个动作，后来被大家玩成了一门创作，各种各样的自定义后缀都来了。

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并且，这个功能并没有那么容易误触。手机上只有在聊天页面双击头像才算拍到，其他方式都不行；电脑上要右键头像选择「拍一拍」才算拍到。即使真的误点，两分钟内再次双击头像或者长按“拍一拍”也能撤回

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关键词：拍一拍微信微信派

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