腾讯姚顺雨谈“AI 模型公司护城河”：更多存在于产品层，而不是模型层

IT之家 11 月 8 日消息，据第一财经报道，在 2026 未来科学大奖的一场对话中，清华大学讲席教授、中国工程院外籍院士张亚勤向腾讯首席 AI 科学家姚顺雨抛出了一个尖锐的商业问题，模型公司的护城河究竟是什么？

姚顺雨的回答是，AI 护城河更多存在于产品层，而不是模型层。真正难以替代的，不一定是最聪明的模型，而是能够理解用户背景、利用专有数据和上下文，并获得用户信任的 AI 产品。

姚顺雨以微信为例，如果用户可以直接在微信中使用 AI，这个 AI 未必需要拥有最强大的模型能力，但它了解用户的日程安排、朋友关系和各种活动信息。这些信息能够帮助 AI 更好地理解用户需要什么，也使其他模型难以直接替代它。即使竞争对手推出了一个更聪明的模型，也不意味着它能够提供同样的服务，因为后者未必知道用户是谁。

听完这一回答，张亚勤调侃道，按照姚顺雨的逻辑，Anthropic 未来或许不值一万亿甚至两万亿美元，因为模型终有一天可能走向商品化。随后，张亚勤又笑着提醒现场的学生，千万不要听自己的建议去买股票。

IT之家注：姚顺雨本科毕业于清华大学姚班，获普林斯顿大学计算机科学博士学位，2024 年加入 OpenAI 并参与智能体产品 operator 与 deep research 开发。其研究聚焦语言智能体与现实世界交互，提出 ReAct 方法首创“推理 — 行动”结合的智能体范式，被学术界与工业界广泛采纳。

2025 年 12 月，腾讯升级大模型研发架构，新成立 AI Infra 部、AI Data 部、数据计算平台部，全面强化其大模型的研发体系与核心能力。姚顺雨出任“CEO / 总裁办公室”首席 AI 科学家，向腾讯总裁刘炽平汇报；同时兼任 AI Infra 部、大语言模型部负责人，向技术工程事业群总裁卢山汇报。

今年 7 月，腾讯宣布混元多模态模型部门与大语言模型部门合并，成立基础模型部，统一由姚顺雨管理，以进一步提升模型研发和协同效率，探索全模态模型的智能上限。

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