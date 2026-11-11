台积电押注 AI：批准对 Anthropic、OpenAI 最高 10 亿美元的投资计划

IT之家 11 月 11 日消息，全球最大晶圆代工厂台积电（TSMC）批准了一项最高 10 亿美元（IT之家注：现汇率约合 66.88 亿元人民币）的投资计划，分别向人工智能公司 Anthropic 和 OpenAI 投资最多 5 亿美元（现汇率约合 33.44 亿元人民币）。在人工智能投资热潮显露疲态之际，此举无疑为市场注入了一剂强心针。

台积电周二表示，公司董事会已批准两项投资计划：分别以 Anthropic 首次公开募股（IPO）的发行价认购最多 5 亿美元（现汇率约合 33.44 亿元人民币）普通股，以及投资最多 5 亿美元（现汇率约合 33.44 亿元人民币）认购 OpenAI 的优先股。

Anthropic 周二宣布，计划以每股 70 至 78 美元（现汇率约合 468.1 至 521.6 元人民币）的价格进行 IPO。按照发行价区间中间值计算，公司此次上市募资规模有望超过 610 亿美元（现汇率约合 4,079.53 亿元人民币）。

这家 Claude 聊天机器人的开发商还计划从大型投资者手中筹集 260 亿美元（现汇率约合 1,738.82 亿元人民币）资金，参与方包括谷歌母公司 Alphabet、AMD 以及台积电。

Yorkville Ives 分析师在一份报告中指出：“基石投资者名单比募资总额这个 headline 数字更重要，因为在股票首次公开交易之前，向 Anthropic 提供芯片、托管其模型以及分发其产品的企业，就已经成为公司的股东。”

台积电决定入股人工智能行业最具影响力的模型开发商，表明其希望进一步扩大在 AI 领域的布局，不再局限于制造先进芯片，为人工智能计算基础设施提供支持。

不过，分析师也提醒，随着人工智能产业不断发展，投资者、供应商和客户之间的界限正变得越来越模糊，这也让市场更难准确判断行业的真实需求。

Pictet 财富管理公司在一份报告中表示：“Anthropic 的投资者和战略合作伙伴中，有些企业同时还向该公司提供云服务或基础设施服务，这种关系形成了至关重要的相互依赖。”

与此同时，台积电周二公布的业绩也为看好人工智能产业前景的投资者带来了积极信号。公司 10 月营收同比增长 60%，表明市场需求依然强劲。

此外，台积电董事会还批准了 409.3 亿美元（现汇率约合 2,737.3 亿元人民币）的资本支出计划，资金将用于先进半导体制造、先进封装、厂房建设，以及 2027 年的研发投资。