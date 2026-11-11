智能体叫车、点外卖“水土不服”，优步、DoorDash 高管称没多少人用

IT之家 11 月 11 日消息，据《商业内幕》今天（11 日）凌晨报道，外界预测 AI 智能体将彻底改变网络购物方式，但海外两大巨头优步和 DoorDash 在最近的财报电话会议上透露，通过 Meta 的 Muse、Instinct 等 AI 智能体下达的订单仅有数百笔。

相比两家公司每天数以百万计的网约车和外卖订单，AI 智能体带来的业务量几乎可以忽略不计。

IT之家从报道中获悉，本月早些时候，优步 CFO 巴拉吉 · 克里希纳穆尔西在第三季度财报电话会议上透露，10 月最后一周，优步的网约车和配送业务合计完成 3.2 亿单，受万圣节订单带动，成为业务量最高的几周之一。

但通过 AI 智能体下达的 Uber Eats 订单只有约 500 笔，网约车订单更是只有 4 笔。克里希纳穆尔西也承认：“这还处于非常早期的阶段，实际使用量也极为有限。”

一周前，DoorDash CEO 徐迅也透露，通过 AI 智能体收到的订单累计只有几百笔。相比 DoorDash 每年数十亿笔的配送订单，这个数字同样微不足道。

部分消费者会让 AI 智能体代买机票、食品杂货等商品，也有人认为，用 AI 智能体追踪商品价格很方便。不过，下单出错，以及担心 AI 智能体擅自使用信用卡信息，让另一些消费者不敢轻易将购物任务交给 AI。

尽管消费者使用 AI 智能体的次数不多，优步和 DoorDash 仍在继续开发面向自家应用的 AI 功能。今年 9 月，DoorDash 就曾透露，公司正在测试文字下单功能，让消费者无需打开应用也能直接下单。