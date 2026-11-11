英监管机构：AI 已让老师几乎无法判断课程作业能否反映大学生真实水平

IT之家 11 月 11 日消息，据英国《卫报》今天（11 日）下午报道，英格兰高等教育监管机构学生事务办公室（OfS）的一项调查指出，AI 的普及让大学教师几乎无法判断学生的课程作业是否反映真实水平，高校应重新采用传统考试和现场汇报等方式考核学生。

学生事务办公室警告，学生在课程论文、学位论文和开卷考试中大量使用 AI，正威胁英格兰大学学位的公信力。一些受访学生还透露，有同学甚至炫耀自己使用 AI 完成作业，却从未被教师察觉。

监管机构指出，高校必须制定有效、可靠的考核办法，确保能够真实衡量学生掌握的知识和技能。如果未能妥善应对 AI 带来的问题，大学及其他高等教育机构可能违反办学注册条件，进而受到处罚。

学生事务办公室战略与执行总监乔什 · 弗莱明警告，高等教育领域广泛使用 AI，可能对现行教育体系造成影响一代人的冲击，不仅威胁学生的学习成效，也削弱了高校的考核能力。“我们必须加大应对力度，大幅增加不允许使用 AI 的考核。AI 带来的挑战与机遇，无论规模还是发展速度，对高校和监管机构都是前所未有的考验。我们将继续与大学和学院合作，帮助他们利用 AI 的优势，同时防范风险。”

该机构称，多所高校现已开始调整考核方式，减少学生滥用 AI 的机会。其他做法包括要求学生分析、修改 AI 生成的内容，或让学生详细记录资料搜集、研究和作业完成的过程，将这些过程纳入考核。

英国教育部发言人呼吁：“我们希望高校严肃对待这一问题，也希望学生事务办公室切实执行现行标准，并尽快完善监管制度，确保针对 AI 使用的规定明确、严格，而且能够长期适用。”

IT之家从报道中获悉，研究人员采访了 127 所大学和学院的 300 多名学生和教职员工，了解各校的 AI 管理政策，以及 AI 在教学和学生考核中的应用情况。

一名大学教师告诉研究人员：“AI 严重威胁了学术诚信…… 绝大多数课程作业都有 AI 参与撰写，甚至完全由 AI 完成。”

另一名高校工作人员表示：“我们开始意识到，很多现有的考核方式恐怕不再管用。随着 AI 被普遍使用，我们在某些领域甚至几乎无法对学生作出有效评估。”

调查显示，学生使用 AI 完成作业的现象十分普遍。有学生反映，一些同学只需几分钟就能借助 AI 完成考核任务，最后拿到的分数却与独立完成作业的学生差不多。

报告指出：“一些学生反映，有的同学连自己刚提交的作业中最基本的内容都记不清楚。”

一名受访学生坦白说：“有人私下直接跟我承认：‘我整篇论文都是用 ChatGPT 写的。’…… 结果也没被查出来，成绩可能还挺不错。第一次这么干没出事，下次考核他们就继续用。”

大学教师还反映，收到的大量作业高度雷同，不仅引用相同的文献，连写作风格都十分相似。另一些教师认为，学校现行的考核方式已不适合继续使用，或者根本无法准确反映学生实际掌握的知识和技能。