腾讯李锐章谈元宝搜索商业模式：不排斥广告，但用户不应该在广告里找答案

IT之家 11 月 11 日消息，腾讯全新搜索产品「元宝搜索」今日正式上线，官方宣称元宝搜索优先展示权威机构与官方来源的内容，并将广告与答案明确区分，支持「收起广告」，整块折叠。

据新浪科技报道，谈及“元宝搜索”的商业模式，腾讯元宝搜索网页版产品负责人李锐章表示，“作为一款产品，我们并不想完全回避商业关系，但我们的核心思考是，搜索产品的核心使命是给用户提供有价值的结果。”并谈到，“我们不排斥广告，但用户不应该在广告里找答案。”

在目前行业普遍做法导致广告与内容边界模糊的情况下，如果处理不好，用户体验可能会隐性下降。对此，我们的想法是‘克制’，并会做好相应的区分。

李锐章透露，元宝搜索也在寻找广告与用户需求之间的平衡。“很多时候，广告内容确实能满足用户需求，比如当用户寻找特定服务时，我们会基于用户的当前需求，将相关的产品内容呈现给用户，由用户自行判断和消费。我们希望通过这种更健康的商业模式，与当下的业务任务相结合，追求产品更长久的可持续发展。”

据IT之家此前报道，元宝搜索基于元宝的大模型能力，重新构建了从理解、检索、排序到答案组织的整条搜索链路。依托千亿级索引，搜索范围覆盖全网网页、公众号、视频号等腾讯生态内容和学术文献。

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