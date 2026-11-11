开发者 AI 自制工具追踪室内异响，将声源锁定至约 40 厘米范围

IT之家 11 月 11 日消息，软件开发者西蒙 · 威利森（Simon Willison）于 11 月 9 日发布博文，借助 AI 编程工具 Claude Code，开发名为 Beep Locator 的声音定位系统，可以将声源锁定至约 40 厘米范围。

IT之家援引博文介绍，开发该 Beep Locator 系统的初衷，是威利森搬家后储物室堆积了较多尚未拆封的纸箱，而不时传来短促的“哔哔”电子声。由于鸣叫间隔较长，靠耳朵很难确定来源。于是他借助 Claude Code 编写程序，让分散摆放的五台手机、平板和电脑通过网页调用麦克风，共同捕捉声音。

在技术实现方面，该系统主要比较同一声音抵达不同设备的时间差。开发过程中，自动测定设备相对位置的尝试精度不足，威利森便加入手动拖动地图图标、标注设备位置的功能。同时，程序利用快速傅里叶变换分析声音频率，从环境杂音中识别目标提示音，再借助一台设备发出的短音同步各端录音。

随着功能逐步完善，系统还能够建议新增设备的摆放位置，帮助进一步缩小搜索范围。最终，威利森按定位结果检查纸箱，找到了发声设备，确认是藏在纸箱里的旧一氧化碳探测器。该项目代码目前已在 GitHub 上公开。

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