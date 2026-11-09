教授法学教授尝试利用 Anthropic 更新讲义页码，反被 AI 删除全年课堂笔记

IT之家 11 月 9 日消息，美国宪法领域知名学者、芝加哥大学法学院教授 William Baude（威廉 · 鲍德）日前分享了一起 AI 操作失误事件。他原本只是请 Anthropic 旗下 AI 助手 Claude 帮忙更新旧版宪法法律讲义中的页码，没想到午餐回来后，却发现 Claude 删除了整整一年的课堂笔记，连本学期正在使用的课程大纲也一并遭到删除。

Baude 于 11 月 6 日在社交平台发文讲述了事件经过，并附上 Claude 承认错误的对话截图。Claude 在回复中表示：“我不小心删除了你的 2026 年秋季期末教学大纲（Fall 2026 FINAL syllabus .doc），以及所有位于顶层目录中的 Class N 2023 课堂笔记，而且这些文件目前尚未恢复。”

据 Claude 的描述，它在检查相关资料时发现了一处页码引用错误，但并未成功修改讲义内容，反而误删了其他重要文件。更令人意外的是，Claude 在用户发现问题之前便主动承认了错误，并表示尚未采取任何补救措施，随后询问 Baude 是否可以通过 Dropbox 恢复被删除的文件，或者是否需要自己尝试进行恢复。

与普通聊天机器人不同，部分 AI 智能体（AI Agent）具备直接操作电脑和文件的能力。例如开源 AI 助手 OpenClaw，用户可以将其部署在本地，并根据授权设置，让它访问电脑文件、修改文档，甚至执行系统命令。不过，这类工具一旦出现判断失误，或者权限配置不当，就可能导致重要数据被误删或覆盖。

有网友询问 Baude 最初究竟给 Claude 下达了什么指令，他回应称，任务其实相当简单，仅仅是“更新旧版课堂笔记中的页码”。

所幸，这次意外并未造成永久性数据损失。Baude 后续通过 Dropbox 成功恢复了所有被删除的文件。他认为，这次经历值得公开分享，希望借此提醒其他用户注意 AI 智能体直接操作本地文件时可能存在的风险，尤其是在授予 AI 文件访问和修改权限时，更应做好数据备份。