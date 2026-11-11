iOS 27.3 将补齐苹果 Siri AI 生态拼图：看懂你的健康信息，覆盖 92 种数据

IT之家 11 月 11 日消息，消息源 @itspdfu 今天（11 月 11 日）在 X 平台发布推文，爆料称在 iOS 27.3 首个开发者预览版 Beta 中，苹果为 Siri AI 加入了读取“健康”（Health）应用的相关功能 Flag，不过目前均处于禁用状态。

IT之家援引官方支持文档介绍，当前 Siri AI 尚不支持读取健康 Health 应用数据。

用户可以设置 Siri 访问“健康”应用数据，但 Siri AI 目前尚不支持。

而在 iOS 27.3 首个开发者预览版 Beta 中，苹果公司引入名为“IF / HealthSearch”的功能 Flag，可以将健康信息添加到 Siri 的“查找”工具中，检索范围覆盖 92 种 HealthKit 数据类型，支持查询近期记录和历史摘要。

专门的查询项目包括活动圆环、单次体能训练及训练汇总、睡眠摘要、用药计划与记录，以及新版健康 App 中的“健康年龄”和健康评估。此外，列表还出现了“Readiness”（准备状态），但未包含“Vitals”（生命体征）。

另一项名为“IF / HealthSnippets”的功能 Flag，则涉及查询结果的可视化展示，可为健康统计、活动圆环、训练记录及睡眠摘要提供专门的展示形式。若相关功能最终开放，用户有望直接向 Siri 查询健康记录，并查看更直观的结果，而不必逐项进入健康 App 查找。