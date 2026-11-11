向 6G 进发：卡塔尔 CRA 先进通信技术试验实现 12.23Gbps 峰值下载速率，华为提供技术体系

IT之家 11 月 11 日消息，据华为无线网络公众号今日分享，卡塔尔通信监管局（CRA）于 11 月 8 日至 10 日举办的 MWC26 多哈展期间，在卡塔尔国家展馆集中展示了先进通信技术试验成果。试验由 CRA 牵头，联合 Ooredoo Qatar 和 Vodafone Qatar 共同开展，华为作为技术合作伙伴参与其中。

据介绍，此次创新测试是 CRA 于 2025 年 MWC 多哈展期间启动的“卡塔尔 6G 测试平台”项目的深化举措，试验采用六载波聚合（6CC）技术，总带宽达到 600MHz，并结合先进的 256T256R 大规模 MIMO 天线系统，实现了 12.23Gbps 的峰值下载速率。

值得一提的是，载波聚合使用 U6GHz 400MHz 测试许可频谱频段，以及已商用部署的 C-BAND 200MHz 频谱，展现了多频段协同及先进天线技术在提升网络性能方面的潜力。

IT之家从华为官方了解到，此次合作中，CRA 负责提供监管支持及试验所需的临时频谱授权；Ooredoo Qatar 和 Vodafone Qatar 提供网络基础设施及工程技术支持；华为则提供支撑本次试验的先进技术体系。

另外，Omdia 今日发布预测报告，全球首次 6G 商用部署将于 2029 年落地。Omdia 预计首批 6G 将在 2029 年推出，标准将在 2028 年底 / 2029 年初实现。初期启动可能采用多重 RAT 频谱共享（MRSS），这将使运营商能够在 5G 和 6G 之间共享现有频谱分配，消除了等待新频谱上线的时间。