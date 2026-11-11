彭博测算：AI 贡献英国今年约四分之一经济增长

IT之家 11 月 11 日消息，据彭博经济研究（Bloomberg Economics）经济学家测算，人工智能今年推动了英国约四分之一的经济增长。这也意味着，如果全球 AI 相关资产估值出现大幅回调，英国经济可能面临一定风险。

从数据中心建设到 AI 模型研发，与人工智能相关的经济活动在 2026 年为英国经济增长贡献了 0.45 个百分点。彭博经济研究周三发布的报告显示，今年英国经济整体增幅约为 1.8%，这意味着 AI 相关产业贡献了其中约四分之一。

经济学家安娜 · 安德拉德（Ana Andrade）表示：“这项技术正在为英国经济注入增长动力。”

报告指出，英国受到近期 AI 相关股票抛售潮的影响有多大，取决于这轮市场调整最终会演变成什么局面：究竟是类似金融危机的“无序下跌”，还是相对平稳、有序的估值重新调整。

目前，人工智能对英国经济增长的贡献，仍主要来自 AI 技术本身的生产和研发，而不是这项技术在整个经济体系中的广泛应用。

安德拉德补充说：“随着人工智能得到更广泛的应用，我们预计，它带来的收益将逐步体现为各个行业生产率的提升。”

彭博经济研究在衡量 AI 产业规模时，综合考虑了多个领域的经济活动，包括计算硬件制造、数据中心建设、AI 模型和应用开发，以及数据存储和云计算相关服务。

IT之家注意到，这份报告进一步印证了人工智能正在成为英国经济增长的重要推动力。英国央行此前估计，今年人工智能技术的推广应用已经贡献了英国约五分之一的经济增长。