欧盟拟出台《数字公平法案》：用户有权关闭易造成“网瘾”的功能

IT之家 11 月 11 日消息，据彭博社今天（11 日）晚间报道，欧盟推出一项新计划，拟加强监管通过诱导和操纵用户行为，让人们在网上花费更多时间和金钱的做法。

欧盟委员会公布了《数字公平法案》提案，计划进一步加强消费者保护。按照提案，用户将有权关闭容易让人沉迷或过度使用网络服务的功能，违规企业则可能被罚款。

欧盟多年来一直围绕反垄断、隐私保护等问题加强科技监管，此次将重点转向网络平台吸引数十亿用户、促使他们持续使用服务的各种手段。新规定预计对 YouTube、Instagram、TikTok 等大型社交平台产生重大影响，电商平台和 AI 聊天机器人也可能受到限制。

《数字公平法案》还计划禁止网络销售中的“黑暗模式”，即利用具有诱导性或欺骗性的界面设计，让消费者作出原本不愿作出的选择。常见手段包括谎称商品即将售罄，或者故意设置障碍，让消费者难以取消订阅。

新规定也可能限制 AI 聊天机器人诱导用户不断与其互动的行为。

欧盟委员会负责消费者保护事务的委员迈克尔 · 麦格拉斯强调：“我们要明确指出，谎称商品或服务供应紧张就是一种‘黑暗模式’，因此必须禁止。”

除加强消费者保护外，欧盟还计划扩大欧盟委员会的直接执法权。一旦违规行为影响欧盟三分之二的人口，欧盟委员会便可直接介入执法，而不再完全由各成员国监管机构处理。

对于部分违规行为，欧盟委员会最高可处以企业全球年营业额 6% 的罚款。按照欧盟委员会的说法，规模较小的企业不会被纳入直接执法范围。

《数字公平法案》仍需经过欧洲立法机构谈判和批准，正式立法前仍有大幅修改的可能。