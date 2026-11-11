首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能家电

热泵洗烘一体机破冰新低：海信 12kg 洗 +8kg 烘 6199 → 3238 元限 1 小时

2026/11/11 22:46:10 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
评论：

12kg 洗 + 8kg 烘

海信 · 大薄荷 E3S 热泵洗烘一体机灰白双色可选，日常大促价 6199 元。

今日 11.11 下单仅需 3668 元，11 月 11 日下单返 400 元 E 卡，折合仅需 3268 元。

京东家电“多买多返”返 30 元 E 卡（售价下方可见活动标签），折合仅需 3238 元官方好价：

  • 下单时需选择“以旧换新” → 家庭小电 → 普通餐具：

京东海信 热泵洗烘一体机大薄荷 2.0 E3S 灰白两色可选以旧换新 3668 元领 9 折券

13kg 洗涤 + 9kg 烘

海信 E8Q 热泵洗烘一体机灰白双色可选，日常大促价 7999 元。

今日 11.11 下单仅需 4302 元，11 月 11 日下单返 300 元 E 卡，折合仅需 4002 元。

京东家电“多买多返”返 30 元 E 卡（售价下方可见活动标签），折合仅需 3972 元官方好价：

  • 下单时需选择“以旧换新” → 家庭小电 → 普通餐具：

京东海信 热泵洗烘一体机 E8Q 13kg 正面取毛盒以旧换新 4787 元点此查看

京东 11.11 无门槛红包至高 26888 元，支持即领即用，下单直接当钱花：点此抽取

E8Q 官方

Image50_6736

600*600*845mm 标准机身，可融入常规橱柜。

支持 1 斤衣服 42 分钟洗净烘透直接穿，夏天脏衣不过夜。

  • 下单时需选择“以旧换新” → 家庭小电 → 普通餐具：

京东海信 全自动热泵洗烘一体机 WH130E8Q-1  13kg 以旧换新 5068 元领 9 折券

  • 京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次：点此抽红包

  • 淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

【广告】
下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：洗衣机海信

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知