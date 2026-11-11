热泵洗烘一体机破冰新低：海信 12kg 洗 +8kg 烘 6199 → 3238 元限 1 小时

12kg 洗 + 8kg 烘

海信 · 大薄荷 E3S 热泵洗烘一体机灰白双色可选，日常大促价 6199 元。

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13kg 洗涤 + 9kg 烘

海信 E8Q 热泵洗烘一体机灰白双色可选，日常大促价 7999 元。

今日 11.11 下单仅需 4302 元，11 月 11 日下单返 300 元 E 卡，折合仅需 4002 元。

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E8Q 官方

600*600*845mm 标准机身，可融入常规橱柜。

支持 1 斤衣服 42 分钟洗净烘透直接穿，夏天脏衣不过夜。

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