2026 年金摇杆奖获奖名单公布！《生化危机：安魂曲》斩获年度终极游戏，《影之刃零》差 1% 惜败得第二

IT之家 11 月 12 日消息，2026 年第 44 届金摇杆奖颁奖典礼已在今日凌晨举行。今年的年度终极游戏是卡普空《生化危机：安魂曲》，第二名为灵游坊的《影之刃零》。

值得注意的是，根据主办方现场公布的公众投票占比，《生化危机：安魂曲》以 17% 得票率斩获年度终极游戏，《影之刃零》得票率为 16%，仅以 1% 之差遗憾落败，而《红色沙漠》则以 15% 得票率位居第三，第四名和第五名分别是《控制：共振》《黎明行者之血》。

IT之家附 2026 年金摇杆奖详细获奖名单如下：

最佳音效设计奖

获奖作品：《鬼武者：剑之道》

提名作品：《Big Walk》

《失落星船：马拉松》

《节奏天国：奇迹之星》

《沙罗周期》

《星球大战：银河赛车手》

最佳抢先体验游戏奖

获奖作品：《深海迷航 2》

提名作品：《亡命迪斯科》

《威赫战线》

《极速滑板》

《杀戮尖塔 2》

《战狗》

最佳游戏改编作品奖

获奖作品：《铁肺》

提名作品：《鬼泣第二季》

《8 号出口》

《辐射（第二季）》

《真人快打 2》

《生化危机：爆发夜》

最佳 DLC 奖

获奖作品：《毁灭战士：黑暗时代 | Revelations》

提名作品：《咩咩启示录：羊绒仙境》

《潜水员戴夫 - 丛林 Content Pack》

《雷神之锤：机器黎明》

《多重人生：最终变量》

《魔兽世界：至暗之夜》

最佳游戏预告片

获奖作品：《生化危机：安魂曲》「邪恶始终有名」

提名作品：《战地 6》联动《壮志凌云》预告片「航母打击」

《Big Walk》发售日期公布预告片

《孤山独影》发售预告片

《神探杰克鼠》正式发售预告片

《Prove You're Human》公布预告片

最佳游戏硬件奖

获奖产品：Steam Controller 控制器

其他提名产品：罗技第二代 G Pro X2 Superstrike 游戏鼠标

雷蛇毒蝰 Viper V4 Pro 专业版鼠标

Secretlab ATLAS 电竞椅

索尼 INZONE 英纵 M10S II 电竞显示器

乌龟海岸 Stealth Pro II 游戏耳机

最佳独立游戏奖

获奖作品：《英灵神殿》

提名作品：《Big Walk》

《电车炫客》

《奥秘消退》

《混音青春 Mixtape》

《神探杰克鼠》

《沉星之序》

《生灵重塑》

《君王之塔/ Sovereign Tower》

《Titanium Court》

最佳独立游戏奖（个人发行）

获奖作品：《超级变色龙》

提名作品：《孤山独影》

《Fields of Mistria》

《喵喵的结合》

《挖掘者米娜》

《Perfect Tides: Station to Station》

《喇叭之城 (Phonopolis)》

《节奏医生》

《The Incident at Galley House》

《吸血鬼爬行者：屠戮地牢的吸血鬼幸存者》

最佳主角表演

获奖者：Angela Sant'Albano：《生化危机：安魂曲》格蕾丝演员

提名者：Aaron Paul：《超英派遣中心》Robert Robertson III

Anna Demetriou：《共鸣：瘟疫传说传承》Sophia

Liam McIntyre：《漫威金刚狼》金刚狼

Patrick Gibson：《007：初露锋芒》詹姆斯 · 邦德

Will de Renzy-Martin —— 《黎明行者之血》Coen

最佳配角表演

获奖者：Grace Saif：《识质存在》戴安娜

Frankie Kevich：《控制：共振》Zoe de Vera

Lennie James：《007：初露锋芒》John Greenway

Terry O'Quinn：《寂静岭：Townfall》Richard

Troy Baker：《漫威金刚狼》 Nathaniel Essex

Vic Michaelis ：《星球大战零号连队》 Runa Blask

最佳多人游戏奖

获奖作品：《超级变色龙》

其他提名作品：《ARC Raiders》

《Big Walk》

《失落星船：马拉松》

《漫威斗魂》

《Valheim: 英灵神殿》

最佳重制 / 重置游戏奖

获奖作品：《巫师 3：狂猎 — 重制版》

提名作品：《刺客信条：黑旗记忆重置》

《哥特王朝 1 重制版》

《合金装备：大师合集 Vol.2》

《星际火狐》

《空之轨迹 the 2nd》

最佳游戏原声音乐

获奖作品：《超英派遣中心》

提名：《007：初露锋芒》

《红色沙漠》

《Lumines Arise》

《Mewgenics》

《Mixtape》

最佳叙事奖

获奖作品：《超英派遣中心》

提名：《007：初露锋芒》

《火焰之纹章：万缕千丝》

《寂静岭：Townfall》

《归零巡礼：亡谍镇魂曲》