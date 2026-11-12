88% 受访开发者点头赞成：FreeBSD 组建工作组制定 AI 使用新规

IT之家 11 月 12 日消息，FreeBSD 项目近日公布 2026 年第三季度工作进展报告，收录 51 项进展，涵盖 AI 辅助开发、安全合规、虚拟化管理及桌面体验等领域。其中，如何为 AI 参与开源开发划定边界，成为本季度的重要议题。

一项面向 140 名开发者的调查显示，88% 的受访者支持制定正式政策或提供指导原则，91% 认同即使使用 AI，人类仍须承担责任。对于 AI 辅助代码，35% 主张必须披露，25% 要求采取比人工代码更严格的审查，16% 倾向直接拒绝；65% 支持在人工审核后采用 AI 生成的文档。项目已成立 AI 工作组，预计第四季度提交最终报告，目前尚未公布正式政策。

安全方面，FreeBSD 持续推进欧盟《网络韧性法案》（CRA）适配准备，完善漏洞处理流程，并开发软件物料清单（SBOM）工具，帮助追踪系统组件、依赖及许可证信息。相关基础系统方案仍在评审，尚待整合。

使用体验方面，FreeBSD 还开发了一个用 Freepascal / Lazarus 编写的 Bhyve 虚拟机管理程序的图形用户界面 (GUI)。这个名为 Bhyvemgr 的 GUI 进展顺利，将有助于管理 Bhyve 虚拟机：

在 Web 管理 / 用户界面方面，Sylve 作为 FreeBSD 的统一系统管理平台，依然保持着相当流畅的外观，用户可以通过 Web 浏览器进行操作。上个季度新增了存储选项、数据中心 / 集群功能等。

FreeBSD 也在持续改进操作系统的桌面安装体验，并进一步优化桌面使用体验。此外，还对系统挂起 / 恢复功能和音频堆栈进行了改进。

这份报告显示，FreeBSD 正同步推进开发规范与系统易用性建设，但其中多项工作仍处于开发或评审阶段，并非全部已经交付。

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