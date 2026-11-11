Adobe 公布四项 AI 实验项目：照片秒变 3D 场景，还能通过聊天设计 AI 角色

IT之家 11 月 11 日消息，每年举办的 Adobe MAX 大会上，Adobe 展示的最令人印象深刻的技术之一，往往是那些仍处于实验阶段、尚未正式推出的创新功能。今天，该公司公布了最新一批实验项目：它们能够将普通图片转换为可探索的 3D 场景，通过与 AI 角色对话来设计角色形象，还能让照片编辑变成简单的复制粘贴操作。

首先是非常奇特的 Project Screen Test 项目，其旨在让用户更轻松地创建 AI 生成角色，并将其应用于视频内容。

IT之家注意到，与传统方式不同，用户不再只是通过文字提示词描述角色应该如何说话、如何表现，而是可以直接与角色对话，在类似演员试镜的环境中对其进行指导。

使用时，用户首先需要描述角色的一些基本性格特征，例如“焦虑、害羞、笨拙”等，并为角色设置声音。声音可以从预设选项中选择，也可以通过文字提示词描述，或者上传一段音频样本，让 AI 以此为参考。

随后，用户可以像通过 FaceTime 与人视频通话一样，与 AI 角色展开对话，进一步完善其人物设定，包括成长背景、性格、目标、缺点、恐惧，以及一些独特的动作习惯等。

完成角色设计后，用户还可以描述希望角色置身其中的环境或情景，生成相应的动态试镜视频。

目前，Project Screen Test 仍然是一项独立的创意实验，尚不清楚其未来是否会被整合进 Adobe 现有的 AI 视频工具中。

从实际效果来看，与许多缺乏灵魂的 AI 动画角色相比，这项工具生成的角色拥有更加鲜明、连贯的个性。不过，这恰恰也是它存在的意义：与传统动画制作相比，AI 视频生成能够提供的创作控制权要少得多。在传统动画中，角色的每一个细节都经过创作者有意识的设计，而 AI 生成的角色很难做到这一点。

另一个项目是 Project Sight Span，它能够将普通照片和图片转换为可供用户探索的 3D 空间，从而重新调整画面的构图和视角。

这项技术可以生成原始画面之外的物体和背景，将一张平面图片扩展成完整的三维环境。即使用户转动视角，查看原本被拍摄者遮挡的背后区域，系统生成的内容也能与原始画面自然衔接。

不过，在 3D 环境中浏览时，画面中的物体和背景会显得像素化，细节也不够清晰。但当用户选定最终视角后，系统便会恢复相应画面的分辨率。

Sight Span 支持各种平面图像，包括照片、绘画和插画，同时能够保留并复现原作品的艺术风格。即使用户调整照片中人物的纹身位置或面部特征，这些细节依然能够令人惊讶地保持辨识度，并与原始参考图像高度一致。

这项技术有点像苹果 Spatial Reframing 空间重构功能的强化版：用户不仅可以更加大幅度地调整画面中的元素，甚至能够彻底改变拍摄角度。不过，经过如此大幅度调整后，最终作品似乎也已经不太适合继续称为一张照片了。

Project Sound Bender 则是一项 AI 音频混音功能，用户可以像在色轮上移动光标一样，自由调整视频中的音效。

使用时，用户只需上传一段视频，并通过文字提示词描述想要的声音效果，例如“冒着气泡的科幻炼金锅声音”。Sound Bender 随后会自动生成相应音效，并将其与视频同步。

与此同时，工具还会提供一个方形声音控制面板，让用户实时调整音效。面板的四个角会自动分配不同类型的 AI 生成声音，例如密集的咕噜声和气泡爆裂声、岩石沸腾般的轰鸣声、带有音高变化的电子音，以及噼啪作响的电火花声。

用户可以在面板上拖动光标，自由选择希望突出的声音类型，也可以分别为四个角设置不同的音效。

Adobe 展示的第四个项目是 Project Rinse Repeat，它能够让用户复制已经完成的编辑操作，并自动将相同的处理效果应用到同一张照片中的其他人物或物体上。

例如，用户花费大量时间为照片中的某个人物进行磨皮，去除痘痘和皮肤瑕疵后，Rinse Repeat 就可以根据用户已经完成的具体修改，自动将类似处理应用到合影中的其他人物身上。

这项功能也可以用于商业营销图片。例如，用户可以为产品添加阴影效果，即使其他产品的形状和尺寸不同，系统也能自动适配相应的阴影。

Rinse Repeat 基于 Photoshop 构建。值得注意的是，应用到其他人物或物体上的编辑效果仍然完全可编辑，因为工具会调用 Photoshop 原生功能重新创建这些修改，而不是简单地将处理后的图像覆盖上去。

需要注意的是，这些名为“Sneaks”的项目目前都只是技术预览，未来有可能被开发成 Adobe Creative Cloud 应用或 Firefly 平台中的正式工具，但并不保证所有项目最终都会推出。

不过，这些项目几乎全部围绕 Adobe 的生成式 AI 技术展开。考虑到 AI 工具如今已经成为 Adobe 增长战略的核心，至少有一部分实验功能最终正式上线的可能性相当高。

无论这些 AI 实验看起来有多么新奇或有趣，它们也释放出一个值得关注的信号：如果这些工具足够实用，未来 AI 就有可能取代创意专业人士目前使用的部分工具和素材库，而不管他们对这项技术抱有怎样复杂的态度。

这些实验项目还有一个显著的共同点：它们都在尝试降低照片编辑、视频制作和音频混音等复杂工作流程的使用门槛，让操作变得更加直观、互动性更强。

某些功能甚至看起来有点像玩具，但它们实际上能够帮助用户完成创意项目中的实际修改。

Adobe 资深首席研究科学家高塔姆 · 迈索尔（Gautham Mysore）在接受 The Verge 采访时表示：“让这些交互方式变得更加直观，同时也是为了让经验丰富的创作者获得更精准的控制能力。Sound Bender 的声音探索功能，以及 Sight Span 的摄像机视角调整功能，都展示了专业人士如何运用自己的判断力，更直接地调整和完善最终效果。如何让创作意图与实际控制能力更紧密地结合起来，正是我们目前探索的重要方向。”