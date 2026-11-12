百度李彦宏：人工智能的下一幕是智能组织，组织智能将是企业最深的护城河

IT之家 11 月 12 日现场消息，在今日的百度世界大会 2026 活动中，百度创始人李彦宏发表演讲，预言人工智能的下一幕是智能组织。

李彦宏表示，在十年前的 2016 年他做了一个判断，说下一幕是人工智能。那一年的百度世界大会主题为“人工智能是新电能”。今天这句话肯定已经变成了一个共识。我们回看 2016 到 2026 这十年，也正是人工智能技术形成独立技术栈的十年。

李彦宏介绍称，传统 IT 技术栈一般认为是三层架构，包括底层的芯片、中间的操作系统，再加上上层的软件。

但是 AI 时代的技术栈是以 GPU 为核心的，芯片层上面叠加了云基础设施，云上面又是模型层，模型上面是以智能体为核心的应用层。“业界也有所谓的五层蛋糕理论，代表人物是英伟达创始人黄仁勋，他在这个四层架构之上加了一个能源层。”

李彦宏表示，如果说 AI 技术的上游是能源的话，那 AI 技术的下游是什么？他认为是组织能力，是一个不同于现在通行科层制的 AI 原生组织体系，把它叫做智能组织。如果 AI 是新的电能，那么智能组织就是 AI 时代新的厂房，是生产力真正发生的地方。只有匹配 AI 各种新能力的组织方式落地了，生产力才会大幅度提升，经济才能加速成长。

李彦宏呼吁，任何一个企业都不能够只把 AI 当成个人提效的工具，而是要让数字员工真正地进入业务，进入到销售、客服、研发、运营等各个环节。

IT之家在大会现场获悉，李彦宏表示“组织智能是企业最深的护城河”，提到了新的组织进化三原则：